Turista español compara destino antioqueño con icónica ciudad estadounidense: “El verdadero Miami de Colombia”

Colombia se ha consolidado como uno de los destinos más llamativos para los extranjeros gracias a su diversidad natural, cultural y climática. Uno de los aspectos que llama la atención es que en un viaje es posible recorrer playas paradisíacas, montañas, selvas, ciudades modernas y pueblos coloniales, además de disfrutar de una amplia oferta gastronómica.

El pueblo antioqueño que es destacado por sus diferentes pisos térmicos y variedad de ecosistemas, ideal para el ecoturismo

De igual forma, una de las bondades que encuentran los viajeros que provienen del exterior es la hospitalidad de los colombianos y el costo relativamente accesible para quienes llegan desde países con monedas más fuertes.

En este marco, un turista y emprendedor español que ha recorrido diferentes regiones del país realiza una comparación que no muchos se atreven a hacer y es poner a Guatapé, uno de los destinos más queridos y visitados de Antioquia, al nivel de Miami, una de las ciudades más turísticas y lindas de Estados Unidos.

El turista extranjero, que en redes se conoce como Alex Daily, indica que el Miami colombiano no es Cartagena ni San Andrés, pero sí un destino que es considerado como un paraíso y en donde los viajeros se encuentran con una gran atención por parte de sus pobladores.

Reconoce que, si bien hay aspectos en los que los dos destinos no son similares como, por ejemplo, la hospitalidad y los altos cobros, lo que sí es cierto es que en Guatapé los turistas disfrutan de un gran clima y buena comida.

El paraíso de Antioquia donde tomar café con una ‘solterita’ o una ‘casada’ es una tradición, a solo dos horas de Medellín

Además, subir a la Piedra de El Peñol es un plan catalogado por el español como una de las mejores experiencias y algo que sí o sí todo el que visita esta región del país debería hacer.

Destaca las vistas que hay desde la cima de la Piedra e indica que por eso lo llama el Miami de Colombia, porque desde allí se puede apreciar una gran similitud con la ciudad estadounidense.

Este es uno de los destinos preferidos por los viajeros tanto nacionales como internacionales en el territorio colombiano. Foto: Getty Images

Encantos de Guatapé

A propósito de la descripción realizada en torno a este destino, los indicadores muestran que es uno de los más llamativos y visitados en el territorio antioqueño por parte de viajeros no solo extranjeros, sino también nacionales.

Además de subir la Piedra del Peñol, en este destino, considerado uno de los más coloridos del país, es posible recorrer el malecón y navegar por la represa haciendo un recorrido en lancha o yate para conocer el embalse desde otra perspectiva.

De igual forma, es imperdible caminar por el centro histórico, recorrer las calles del municipio y admirar los tradicionales zócalos que decoran las fachadas de las casas.

También se puede disfrutar de la gastronomía probando platos típicos antioqueños o tomando un café con vista al embalse.