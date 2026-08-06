El pueblo en toda Colombia que conquista a los turistas con su rellena y fritanga tradicional

El Valle del Cauca es uno de los departamentos más importantes de Colombia por su diversidad cultural, su riqueza en naturaleza y su amplia oferta de comida. Además de ser reconocido por Cali, la salsa y el puerto de Buenaventura, también guarda destinos que han conquistado el paladar de viajeros y habitantes gracias a sus preparaciones tradicionales.

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Uno de ellos es Villagorgona, un corregimiento que se ha convertido en un referente para quienes disfrutan de la fritanga.

Ubicado en el municipio de Candelaria, Villagorgona fue fundado en 1953 y es considerado uno de los centros poblados más importantes de la zona. Su ubicación estratégica, cerca de Cali y de la central de abastos, lo ha convertido en un punto de encuentro para visitantes que buscan conocer una de las tradiciones culinarias más representativas del departamento.

La fama del lugar gira alrededor de su corredor gastronómico, donde abundan establecimientos especializados en fritanga preparada con recetas tradicionales. Allí sobresalen las carnes de cerdo, los embutidos artesanales y diferentes amasijos caseros que conservan el sabor de generaciones anteriores.

Sin embargo, el producto que más reconocimiento ha dado el corregimiento es la rellena, considerada por muchos el plato estrella de la región.

El lugar donde se puede probar la mejor rellena del país. Foto: Cortesía - Archivo Instituto Distrital de Turismo (IDT)

Quienes llegan hasta Villagorgona encuentran una gran variedad de opciones para disfrutar de desayunos, almuerzos o antojos típicos, acompañados por el ambiente característico de los negocios familiares que durante años han mantenido viva esta tradición culinaria.

La mezcla de sabores, recetas ancestrales y productos frescos ha convertido al destino en una parada obligatoria para los amantes de la gastronomía vallecaucana.

Además de recorrer los restaurantes ubicados sobre la vía que conecta Candelaria con Cali, los visitantes pueden aprovechar el viaje para conocer otros atractivos cercanos. Entre ellos aparece el malecón turístico de Juanchito, uno de los sitios más frecuentados de la zona, así como la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en la cabecera municipal.

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Otro de los lugares recomendados es la Capilla de El Cabuyal, reconocida por su tradición religiosa alrededor de Santa Ana y por recibir visitantes interesados en conocer parte del patrimonio cultural del municipio.

Gracias a su combinación de buena comida, ubicación privilegiada y atractivos turísticos cercanos, Villagorgona sigue convirtiéndose en uno de los destinos gastronómicos más apetecidos del Valle del Cauca. Para muchos viajeros, visitar este rincón del departamento significa descubrir por qué su fritanga se ha ganado un lugar especial entre las preparaciones típicas más apreciadas del país.