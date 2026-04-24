El municipio del Valle que tiene nombre de popular destino turístico de Bogotá: queda a solo 28 kilómetros de Cali

El Valle del Cauca es un destino que se destaca en el mapa turístico de Colombia por su biodiversidad incomparable, que incluye montañas de la cordillera occidental, playas del Pacífico, ríos caudalosos y reservas naturales ideales para disfrutar actividades como senderismo, avistamiento de aves, deportes acuáticos, entre otros.

Sus pueblos son considerados joyas de arquitectura colonial, cultura y naturaleza, declarados en muchos casos como ‘pueblos mágicos’ por su potencial turístico sostenible, como el municipio de Candelaria, cuya historia se vincula a comunidades indígenas y a la posterior fundación española.

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En esta población, también conocida como La Candelaria o Villa de la Candelaria, el turismo sostenible es clave para destacar su patrimonio natural, recordando con su nombre a uno de los destinos turísticos más populares de Bogotá. La Candelaria, la localidad más pequeña y antigua de la ciudad.

Candelaria, Valle, se encuentra situada a solo 28 kilómetros de Cali. Antes de la llegada de los conquistadores, estas tierras estaban ocupadas por numerosas tribus indígenas; entre ellas había grupos de noamanes, iscuandés, catíos y chocóes en la región del Pacífico, y en la zona interandina, quinchías, jamundíes, calotos, lilís y quimbayas.

Atractivos turísticos de Candelaria, Valle del Cauca Foto: Cortesía - Alcaldía de Candelaria, Valle del Cauca / API

Durante la época colonial, este municipio formó parte de las gobernaciones y provincias de Quito, Panamá y Popayán, señala la Alcaldía Municipal en su página web.

No obstante, en 1797 se transformó en un pueblo de libres bajo el nombre de Villa de la Candelaria. Como destino turístico, la misma entidad destaca su enfoque por impulsar el desarrollo sostenible y la promoción de su patrimonio natural, cultural y arquitectónico en sitios como su parque principal.

En este espacio se desarrollan la mayoría de actividades artístico-culturales y cívicas del municipio, por lo que está compuesto por una tarima para presentaciones de diferentes índoles, un monumento busto de Simón Bolívar que da nombre al parque, una fuente interactiva, áreas de encuentro para residentes y visitantes y una zona comercial.

Casa Hacienda Provenza en Candelaria, Valle del Cauca Foto: Cortesía - Alcaldía de Candelaria, Valle del Cauca / API

A su alrededor se encuentran las entidades de relevancia en el desarrollo del municipio, como lo son el Palacio Municipal, la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, la hacienda Caideal, casas de familias fundadoras, entidades bancarias, Casa de la Cultura, supermercados y más establecimientos.

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Uno de los sitios más destacados del pueblo es la Casa Hacienda Provenza, un predio que ha sido testigo del desarrollo económico local y regional. En la década de los 70 fue sede del América de Cali, donde el equipo descansaba y entrenaba.

Hoy es un referente gastronómico y cuenta con una Casa Hotel renovada que ofrece hospedaje rural y la experiencia de conocer el proceso de transformación de la guadua, material principal de su estructura. Este lugar se consolida así como un espacio arquitectónico innovador en Candelaria.