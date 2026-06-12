La violencia homicida continúa siendo el principal desafío de seguridad para Cali. Así lo aseguró el comandante de la Policía Metropolitana, general Herbert Benavidez, quien reveló en SEMANA que en la ciudad operan al menos 109 grupos de delincuencia común organizada y cerca de 83 pandillas integradas por más de mil jóvenes, estructuras que, según explicó, disputan el control de economías ilegales y están detrás de buena parte de los asesinatos que se registran en la capital del Valle.

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El oficial sostuvo que uno de los factores que explican los elevados índices de homicidios es la proliferación de organizaciones criminales que buscan ejercer control sobre rentas ilícitas como el narcotráfico, la extorsión, el préstamo ilegal conocido como “gota a gota” y otras actividades delictivas.

“Tenemos identificados cerca de 120 grupos de delincuencia común organizada en el área metropolitana y de esos, 109 están en Cali. Son estructuras que se organizan y se concertan para realizar acciones criminales buscando una hegemonía sobre las rentas ilegales”, explicó.

A esta situación se suma la presencia de decenas de pandillas juveniles que, según el comandante, terminan convirtiéndose en una cantera para las organizaciones criminales.

“Hemos caracterizado alrededor de 83 grupos de pandillismo, conformados por más de mil jóvenes. Como Estado tenemos un gran reto porque muchos de ellos terminan siendo instrumentalizados por las estructuras delincuenciales e inician una carrera criminal que termina fortaleciendo estas organizaciones”, señaló.

Benavidez afirmó que la mayoría de estas pandillas están integradas por menores y adolescentes entre los 10 y 18 años, especialmente en sectores vulnerables del oriente de Cali, donde confluyen fenómenos como asentamientos humanos, desplazamiento forzado y problemáticas sociales que facilitan el reclutamiento por parte de organizaciones ilegales.

Según los análisis de la Policía, siete comunas concentran cerca del 57 % de los homicidios registrados en la ciudad. Entre ellas se encuentran sectores como Los Mangos, El Vallado, El Diamante, Meléndez y Floralia, territorios donde las autoridades han detectado una fuerte presencia de estructuras delincuenciales.

“El 72 % de los homicidios en Cali están relacionados con acciones sicariales. Además, cerca del 50 % de las personas asesinadas tenían antecedentes o anotaciones judiciales. Esto demuestra que gran parte de los casos corresponden a confrontaciones entre estructuras criminales por el control de rentas ilícitas”, indicó.

General Herbert Benavidez en entrevista con Jamir Mina, editor de Regiones de Semana Foto: SEMANA

El comandante reconoció que la violencia en Cali también está influenciada por la cercanía geográfica con regiones donde operan grupos armados ilegales, especialmente en Cauca y Nariño. Aunque aclaró que estas organizaciones no siempre actúan directamente en la ciudad, sí utilizan estructuras locales para ejecutar acciones criminales.

“Hemos identificado que muchos grupos armados organizados instrumentalizan bandas locales mediante una especie de outsourcing criminal. Los contratan para realizar determinados trabajos y acciones delictivas. Tienen tentáculos en Cali a través de estas estructuras”, explicó.

Otro de los factores que preocupa a las autoridades es la facilidad con la que muchos delincuentes capturados recuperan su libertad. Benavidez reveló que más del 80 % de los homicidios se cometen con armas de fuego y que, pese al incremento en las capturas por porte ilegal, una gran proporción de los detenidos queda libre pocas horas después.

“Tenemos un incremento del 14 % en capturas este año y también hemos fortalecido los procedimientos por porte ilegal de armas. Sin embargo, el 60 % de las personas capturadas por este delito recuperan la libertad a las 36 horas”, aseguró.

El oficial recordó casos recientes que han generado indignación entre las autoridades, como el de un hombre, quien se encontraba en libertad por vencimiento de términos pese a estar vinculado con el asesinato de un policía ocurrido en 2024. También mencionó el caso de un hombre relacionado con el homicidio de un soldado en 2023 y que posteriormente fue señalado por el asesinato de un uniformado en Cali.

“Son situaciones que afectan profundamente porque estamos hablando de personas vinculadas a hechos graves que estaban nuevamente en las calles”, manifestó.

Además del fenómeno criminal urbano, Benavidez señaló que Cali enfrenta desafíos adicionales relacionados con amenazas terroristas. A diferencia de otras grandes ciudades del país, la capital vallecaucana mantiene una condición particular por su cercanía con zonas de influencia de grupos armados ilegales.

“Uno de los principales retos que encontré al llegar a Cali fue precisamente el tema del terrorismo. Es un fenómeno que ha estado latente y que representa un desafío adicional para las autoridades porque debemos evitar que acciones de este tipo afecten una ciudad tan importante para el país”, afirmó.

El comandante explicó que la ubicación estratégica de Cali, conectada por múltiples corredores viales con Cauca, Nariño y otras regiones del suroccidente colombiano, convierte a la ciudad en un objetivo de alto impacto para organizaciones armadas ilegales.

“Generar una acción violenta en Cali tiene una repercusión mucho mayor para estos grupos. Por eso mantenemos un trabajo permanente y coordinado con las Fuerzas Militares y demás autoridades para prevenir cualquier amenaza”, indicó.

Frente al hurto, otro de los delitos que más preocupa a los ciudadanos, Benavidez aseguró que las cifras muestran una reducción del 22 % en todas las modalidades durante el presente año. No obstante, reconoció que existe una brecha importante entre los registros oficiales y la percepción de inseguridad de la ciudadanía.

“Sabemos que muchas víctimas no denuncian. Incluso cuando recuperamos celulares o elementos hurtados y capturamos a los responsables, hay personas que prefieren no presentar la denuncia porque consideran suficiente haber recuperado sus pertenencias. Eso dificulta los procesos judiciales”, explicó.

El oficial también llamó la atención sobre las más de 1.400 llamadas inoficiosas que recibió la línea de emergencias durante la reciente celebración del Día de la Madre, situación que, según dijo, afecta la capacidad de respuesta ante verdaderas situaciones de riesgo.

En cuanto al hurto de autopartes, una de las modalidades más denunciadas por los caleños, señaló que existe un grupo especializado de investigación que trabaja sobre las redes de receptación y comercialización de piezas robadas, especialmente en el centro de la ciudad.

“Hay un trabajo permanente del grupo de automotores para atacar tanto el hurto como los lugares donde se comercializan estos elementos. Sin embargo, también es importante generar conciencia ciudadana porque la compra de repuestos de procedencia ilegal alimenta este mercado criminal”, afirmó.

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Sobre las capacidades de la Policía Metropolitana, el general informó que actualmente la institución cuenta con cerca de 7.100 hombres y mujeres distribuidos en los seis municipios que integran el área metropolitana, con la mayor concentración de uniformados en Cali debido a sus niveles de criminalidad y población.

Finalmente, Benavidez insistió en que la lucha contra la violencia requiere una acción conjunta entre autoridades, ciudadanía y entidades del Estado, especialmente en la atención de niños, adolescentes y jóvenes expuestos a escenarios de vulnerabilidad.

“Debemos fortalecer el trabajo preventivo con los jóvenes. Programas como Laboratorios de Paz y otras iniciativas sociales permiten ofrecer alternativas en educación, cultura y deporte para alejarlos de las estructuras criminales. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como ciudad y como país”, concluyó.