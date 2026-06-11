La tarde del miércoles en el sur de Cali estuvo marcada por una violenta jornada de protesta de encapuchados en inmediaciones de la Universidad del Valle, sede Meléndez.

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Una de las imágenes que más causó impacto fue la de un vehículo rojo destruido por una bomba molotov lanzada por encapuchados hacia la avenida Pasoancho, una de las arterias viales más concurridas de la capital del Valle.

En ese vehículo viajaban dos personas, según el testimonio del dueño del automotor: una pequeña niña de tres años y una mujer, quien sería la abuela de la menor. “Mi hija venía en este carro, en esta silla, venía con mi suegra y les tiraron la papa bomba cuando estaba aquí. Yo vengo a rescatar las cosas que quedaron del carro”, dijo el hombre visiblemente conmovido en un video de Facebook publicado por el usuario Bryan Obando.

El hombre señalaba una silla de menores puesta en la parte trasera del vehículo.

La protesta de los encapuchados se trasladó a un escenario de confrontación con miembros de la fuerza público Undmo, choques que se prolongaron hasta por tres horas. Las autoridades de la capital del Valle no reportaron personas heridas.

Riesgo de bloqueos en Cali

La tensión política que se vive en Colombia de cara a la segunda vuelta presidencial comienza a trasladarse a las calles. En Cali, ciudad que durante el estallido social de 2021 se convirtió en uno de los principales epicentros de bloqueos, enfrentamientos y vandalismo, surgieron nuevas alertas luego de que el exconcejal Juan Martín Bravo denunciara la existencia de supuestos planes para promover alteraciones del orden público en caso de que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, no resulte elegido presidente el próximo 21 de junio.

Juan Martín Bravo X Foto: Suministrada a Semana API

Las denuncias se conocen pocos días después de la primera vuelta presidencial, cuyos resultados dejaron un escenario altamente polarizado. Mientras los distintos sectores políticos intensifican sus campañas, las autoridades locales mantienen la atención puesta sobre posibles movilizaciones que puedan derivar en hechos de violencia.

Las alarmas se encendieron tras la divulgación de una serie de mensajes y conversaciones que, según el exconcejal, estarían circulando entre personas vinculadas a colectivos políticos afines al petrismo en Cali. En dichas comunicaciones, cuya autenticidad deberá ser establecida por las autoridades competentes, se haría referencia a posibles acciones de protesta, bloqueos y actos de vandalismo si el resultado electoral no favorece al candidato de izquierda.