Anuncian cierre de dos estaciones del MIO y desvío de rutas por protesta en Univalle este viernes

Un nuevo episodio de tensión se registra este viernes, 10 de abril, en el sur de Cali. Las autoridades ordenaron el cierre de dos estaciones del sistema masivo y el desvío de varias rutas del MIO ante un plantón convocado para las 2:00 de la tarde en inmediaciones de la Universidad del Valle.

La medida, adoptada por recomendación de la Policía Nacional de Colombia, implica la suspensión del servicio en las estaciones La Buitrera y Univalle, así como la modificación de recorridos en los buses que transitan por la avenida Pasoancho. También se ordenó desviar las rutas que circulan por la troncal de la Calle 5ª, en el tramo comprendido entre la calle 16 y el sector de Capri.

La decisión busca prevenir alteraciones del orden público en una zona que ha sido escenario reciente de disturbios.

El pasado miércoles, durante una jornada de movilización estudiantil, se registraron actos de vandalismo que afectaron al sistema de transporte masivo de la ciudad. Ocho estaciones del MIO resultaron dañadas en medio de los enfrentamientos.

Encapuchados vandalizan estaciones del mío a lo largo de la calle quinta durante marcha de antorchas de univalle Foto: Metrocali

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos incluyeron destrucción de infraestructura, afectaciones en accesos y daños a elementos operativos del sistema, lo que obligó a suspender parcialmente el servicio en varios puntos de la ciudad mientras se evaluaban las condiciones de seguridad.

Frente al nuevo plantón, las autoridades optaron por anticiparse con medidas de restricción para evitar que se repitan los daños. “Se procede al cierre preventivo de estaciones y al desvío de rutas para salvaguardar la integridad de los usuarios y del sistema”, indicaron desde el componente operativo del MIO.

El punto de concentración anunciado se ubica sobre la avenida Pasoancho, uno de los principales corredores viales del sur de Cali, lo que genera un impacto directo en la movilidad de miles de ciudadanos que utilizan este eje para desplazarse entre sectores residenciales, universitarios y comerciales.

Mientras tanto, la fuerza pública hará presencia en la zona con el fin de monitorear el desarrollo de la jornada y contener posibles disturbios. Las autoridades no descartan cierres adicionales o ajustes en la operación del sistema dependiendo de cómo evolucione la situación durante la tarde.

Las autoridades locales mantienen el monitoreo permanente y reiteraron el llamado a la protesta pacífica, al tiempo que advirtieron que se tomarán medidas para proteger la infraestructura y garantizar el orden público en la ciudad.