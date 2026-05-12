¿Cárcel para quienes vandalicen el MIO? Alcalde Eder y Metro Cali piden castigos ejemplares: “‘Epa Colombia’ terminó en la cárcel”

Metro Cali pidió que los actos vandálicos cometidos contra el sistema MIO reciban sanciones ejemplares similares a las que enfrentó la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, condenada por los daños ocasionados a una estación de TransMilenio durante las protestas de 2019 en Bogotá.

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El llamado se produjo luego de ataques registrados en estaciones del sistema en el mes de abril. El presidente de Metro Cali, Álvaro Rengifo, manifestó preocupación por el incremento de daños contra la infraestructura del sistema y por el impacto económico que estos hechos generan sobre la operación del transporte público en la capital del Valle del Cauca:

“Cali necesita medidas que den ejemplo contra el vandalismo en el MIO, tal como pasó en Bogotá cuando la creadora de contenido Epa Colombia atacó TransMilenio y terminó en la cárcel”.

Vandalismo en estaciones del MÍO - imagen de referencia. Foto: Montaje: El País / Fotos: Metro Cali

Las declaraciones surgieron después de que varias estaciones del MIO fueran vandalizadas durante recientes jornadas de protesta en Cali. En videos se observa cómo algunos encapuchados destruyeron vidrios, puertas automáticas y otros elementos de infraestructura, afectando temporalmente la prestación del servicio en distintos corredores de la ciudad.

Metro Cali aseguró que los daños ocasionados durante las protestas representan costos millonarios para el sistema y terminan afectando directamente a los usuarios. La entidad indicó que las reparaciones incluyen reposición de vidrios, adecuación de torniquetes, recuperación de puertas y mantenimiento de estaciones vandalizadas.

El caso de Epa Colombia, mencionado por Metro Cali, se convirtió en uno de los antecedentes judiciales más visibles relacionados con daños a sistemas de transporte masivo durante manifestaciones.

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En enero de 2025, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra la influenciadora por los actos vandálicos cometidos en una estación de TransMilenio en Bogotá durante las protestas de noviembre de 2019.

La creadora de contenido fue condenada por delitos relacionados con daño en bien ajeno agravado, perturbación al servicio de transporte público e instigación para delinquir con fines terroristas. La investigación tomó relevancia nacional después de que ella misma difundiera videos destruyendo elementos de una estación de TransMilenio con un martillo.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, expresó su respeto por la decisión del juez, pero también se mostró incómodo con esta al considerar que el capturado fue dejado en libertad.

“Nos preocupa que uno de los encapuchados que vandalizó una estación del MIO hace un mes enfrente el proceso judicial en libertad. Aunque sigue vinculado a la investigación, consideramos que dejarlo libre representa un riesgo para la ciudadanía“, publicó el mandatario en su cuenta de X.

Adicionalmente, Eder enalteció el trabajo de la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, que lograron la captura, y que están detrás de las otras personas implicadas en afectar al sistema MIO.