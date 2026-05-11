Identifican al hombre que dijo ser el Diablo, repitió 666 y destruyó iglesia en Cali: nació en importante día para los católicos

El pasado miércoles, 6 de mayo, se vivieron momentos de terror en la iglesia La Ermita, en la ciudad de Cali, después de que un joven irrumpiera y comenzara a destruir todo.

“El Diablo está acá, lo tienen en frente, arrepiéntanse”, dijo el sujeto y además repitió el número 666 en varias oportunidades. El hombre destruyó ventanas y figuras católicas, como la de la Virgen de los Remedios.

Según se observa en algunos videos, vestía un jean roto, una camiseta de color fucsia y un chaleco oscuro. Mientras todo ocurría, los fieles salieron corriendo del sitio y dieron aviso a las autoridades.

Fueron realmente minutos de temor para los testigos, pues los daños fueron varios y hasta temieron por su vida. Finalmente, la Policía hizo presencia en el sitio y capturó al responsable.

Hombre destruyó imágenes religiosas en la iglesia La Ermita en Cali. Foto: Pantallazo redes sociales

En las últimas horas, el diario El Tiempo dio a conocer la identidad del sujeto: se trata de un joven de 27 años de edad, oriundo de Cali y que responde al nombre de Ricardo Valderrama Salazar.

De acuerdo con el medio mencionado, esta persona nació el 7 de diciembre de 1998 y vive en el barrio Pízamos, ubicado al oriente de la capital del Valle del Cauca. Además, cuenta con un nivel técnico de estudios.

Pese a lo que circuló en redes sociales, la Policía confirmó que Valderrama no tiene antecedentes penales, ni tampoco se le conoce algún alias, sino que fue confundido con otro profanador que actuó en la misma iglesia en el 2017 y que fue identificado como Rasputín.

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Ricardo Valderrama Salazar fue capturado por el delito de daño en bien ajeno y permanece detenido mientras que avanza el proceso en su contra.

Por su parte, la iglesia continúa evaluando los costos de los daños ocasionados por el sujeto, ya que fueron por lo menos diez las piezas religiosas y emblemáticas que resultaron afectadas.

No obstante, ya se realizó la reapertura del templo y la comunidad intenta volver a la normalidad después del momento violento que vivieron.