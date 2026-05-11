Disidencias estaban armando motos bomba en una casa de El Plateado, pero explosivos detonaron antes

Un muerto y dos heridos es el saldo preliminar de una violenta explosión que sacudió en la mañana de este martes a la vereda La Hacienda, zona rural del corregimiento de El Plateado, en Argelia, sur del Cauca.

Los cuestionamientos al Ejército por el atentado terrorista que mató a 20 personas en el Cauca: disidencias estuvieron una hora en el lugar

SEMANA conoció que en ese lugar presuntamente se estaba realizando el montaje de motos bomba para atentar contra la fuerza pública y población civil en esa región del país, pero una mala manipulación de los artefactos explosivos generó la detonación en una humilde vivienda.

El sector de La Hacienda es una zona de tránsito estratégico hacia las partes altas y el área de disposición de residuos (basurero), puntos utilizados frecuentemente para emboscadas y lanzamientos de artefactos explosivos a la fuerza publica.

Así quedó el lugar de los hechos. Foto: Suministrada a Semana API

Cabe recordar que en esta zona delinque la estructura disidente Carlos Patiño, que está al servicio de alias Iván Mordisco. Los comandantes de esa estructura en Argelia son alias Farley y Chicharra, quien sería el explosivista.

Sobre la explosión, SEMANA conoció que las dos personas lesionadas presentan heridas críticas compatibles con una explosión de proximidad (amputaciones o traumas severos). Su traslado es incierto dada la situación de orden público en el casco urbano.

El Ejército activó los protocolos y se encuentra haciendo un barrido por la zona para descartar la presencia de otros artefactos explosivos.

Cabe recordar que esta estructura terrorista es la principal responsable del atentado en Cajibío que acabó con la vida de 20 personas en la Vía Panamericana.

Las primeras reconstrucciones indican que hombres armados de las disidencias de las Farc, bajo el mando de Iván Mordisco, instalaron un retén ilegal a escasos 20 minutos de Popayán. Durante ese tiempo, según múltiples testimonios, detuvieron vehículos, interrogaron a conductores y ejercieron control total sobre la vía sin una intervención inmediata de la fuerza pública.

Así quedó la Vía Panamericana tras el atentado terrorista. El corredor vial más importante del suroccidente de Colombia tuvo que ser cerrado por al menos dos días. Foto: AFP

“Había un retén de la guerrilla y cuando estábamos parados ahí, explotó todo”. Con estas palabras, Milton Flórez Otero, un humilde conductor de Trans Belálcazar, relata los angustiantes momentos que vivió él y sus pasajeros en medio del atentado terrorista.

En su relato, Milton le contó a SEMANA que en la zona “hay un reguero de muertos horrible”. Además, señaló que la vía Panamericana en ese sector quedó completamente destruida.

Videos aficionados que circulan en redes sociales dan cuenta de esta versión. En algunos se aprecian cuerpos desmembrados al interior de vehículos y buses intermunicipales.

“Como había mucho carro, quedamos atrapados, y cuando estábamos aquí fue que estalló el explosivo por una alcantarilla”, agregó Milton. Esta versión de los hechos sugiere que los artefactos fueron enterrados por las disidencias para detonarlos cuando en el sector se aglomeraran vehículos.