Palmira acelera la transformación vial del norte de la ciudad con nueva conexión entre Coronado e Ignacio Torres

La transformación vial de Palmira sigue avanzando a toda marcha. En tiempo récord y respondiendo a una petición histórica de la comunidad, la administración del alcalde Víctor Ramos entregó una nueva conexión vial de 2,2 kilómetros que une al sector de Coronado con el barrio Ignacio Torres, atravesando Los Caimitos y la Urbanización 20 de Julio, en la Comuna 1, al norte del municipio.

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La obra, ejecutada a través de la Secretaría de Infraestructura, permitió pavimentar desde cero un corredor urbano que durante más de dos décadas fue una de las principales solicitudes de los habitantes de este sector de la ciudad. Según la administración municipal, la intervención fue desarrollada en tan solo dos días, mejorando significativamente la movilidad y reduciendo los tiempos de desplazamiento para miles de personas.

Obra en Palmira, Valle del Cauca Foto: cortesía

La nueva vía comienza en la calle 49 con transversal 35, frente al complejo deportivo El Monumental, y se extiende hasta la calle 66 con carrera 42A, punto donde el corredor urbano conecta con la salida hacia el corregimiento de Rozo.

Para los habitantes de Coronado, la entrega de esta obra representa el cumplimiento de un anhelo de más de 25 años. La comunidad recuerda que desde el 2001, cuando el sector dejó de ser corregimiento para convertirse en barrio urbano, venía reclamando una conexión vial digna que facilitara la movilidad y mejorara las condiciones de vida de sus habitantes.

“Hoy Palmira se sigue transformando con obras que durante años pidió la comunidad y que ahora son una realidad”, señalaron desde la administración municipal.

El impacto de la nueva conexión beneficiará de manera directa a más de 25 mil personas que residen y transitan diariamente por este corredor del norte de Palmira. Entre ellas está “La Morocha”, propietaria del restaurante “Pídeme Más”, ubicado sobre la calle 66 con carrera 41, quien aseguró que la nueva vía mejorará notablemente el flujo de personas y reducirá los tiempos de circulación.

Antes de esta intervención, quienes se desplazaban hacia Coronado debían movilizarse hasta la calle 57 y atravesar sectores como el Callejón Vergel para poder retomar la vía principal. Ahora, con el nuevo corredor, el tiempo de desplazamiento se reducirá aproximadamente en un 35 %.

Obra en Palmira, Valle del Cauca Foto: cortesía

A lo largo de las 27,7 cuadras intervenidas, equivalentes a cerca de 2.200 metros lineales, también se adelantaron trabajos de señalización y demarcación vial por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira. Las labores incluyeron pintura de carriles, pasos peatonales, instalación de señales preventivas y aéreas, además de reductores de velocidad para garantizar la seguridad de conductores y peatones.

La nueva conexión vial también articula con otras intervenciones recientes adelantadas por el municipio. Entre ellas, la recuperación total de los 16 kilómetros de la vía hacia Rozo, realizada en octubre de 2024 mediante el programa Parchaos: Más vías con huecos tapaos, y la posterior instalación del sistema de iluminación con apoyo de la Gobernación del Valle.

El corredor atraviesa sectores tradicionales del norte de Palmira rodeados de árboles emblemáticos, ladrilleras y zonas residenciales de profundo arraigo social. Para la administración municipal, estas obras no solo mejoran la movilidad, sino que también fortalecen el equilibrio social y la calidad de vida de las comunidades.

Con esta nueva intervención, Palmira continúa apostándole a la recuperación integral de su malla vial urbana y rural, consolidando proyectos que durante años permanecieron estancados y que hoy comienzan a transformar la dinámica de diferentes sectores del municipio.