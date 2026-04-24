Avenida Bicentenario entrará en funcionamiento el 26 de abril: así es la nueva vía entre Cali y Palmira

El Gobierno Nacional, por medio de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesión Rutas del Valle, ofrecerá un nuevo tramo vial para aquellos ciudadanos que se movilizan en el departamento del Valle del Cauca, ya que a partir del próximo domingo 26 de abril, un total de 15,7 km de nueva calzada sencilla en la Unidad Funcional 3 será puesta en funcionamiento para facilitar el traslado de transporte en la zona.

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De acuerdo con la ANI, esta nueva calzada corresponde a la Avenida Bicentenario sobre la zona de expansión del Distrito de Santiago de Cali, convirtiéndose esta en la extensión de la Av. Ciudad de Cali hasta el municipio de Jamundí.

La nueva obra, que entrará en operación a partir de este fin de semana, hace parte del proyecto 5G Nueva Malla Vial del Valle del Cauca: Accesos Cali y Palmira. Su objetivo es desarrollar una infraestructura de gran escala que fortalezca la conectividad entre ciudades como Cali y Palmira, así como con otros municipios de la región, entre ellos Buga y Santander de Quilichao.

El proyecto contempla la construcción de segundas calzadas, además del mejoramiento, la rehabilitación y la operación de los corredores viales incluidos en esta iniciativa.

Ante los beneficios que presenta la nueva calzada de 15,7 km en la Avenida Bicentenario, el presidente de la ANI, Óscar Torres, comentó cómo la obra ayudará a descongestionar la avenida Panamericana y conectará el departamento del Valle del Cauca con las regiones del sur del país en un tiempo aproximado de menos de 30 minutos, en un corredor que diariamente es circulado por más de 39.000 vehículos.

“Una vez más ratificamos que la infraestructura cambia vidas, trae desarrollo, genera oportunidades y, sobre todo, mejora la movilidad en las regiones”, explicó el presidente Torres.

La obra hace parte del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca y contempla infraestructura clave para optimizar el tránsito y la conectividad con municipios como Jamundí y Buga. Foto: ANI - API

Adicionalmente, la ANI enfatiza que dentro de esta Unidad Funcional se encuentra la construcción de 3 puentes vehiculares, siendo estos la Intersección de Puerto Tejada, el Puente sobre el Río Jamundí y el Puente de Zanjón. Al finalizar estas obras, habrá una mejor conexión vial entre las poblaciones más importantes del sur del Valle del Cauca con el departamento del Cauca.

“Adicionalmente, por un término de cinco (5) años, se llevará a cabo la operación y el mantenimiento de esta Unidad Funcional, la cual será entregada de manera posterior a las administraciones municipales de Santiago de Cali y de Jamundí para su ampliación y sostenimiento”, mencionó Roberto Uparela, vicepresidente Ejecutivo de la ANI.

Avance del proyecto 5G Nueva Malla Vial del Valle Accesos Cali y Palmira

De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, en estos momentos el proyecto 5G presenta un avance del 55,33%. Dentro de los objetivos restantes, se encuentra la construcción, mejoramiento y rehabilitación de 310 km en las vías que conectan Buga, Palmira, Yumbo, Jamundí y Cali en el Valle del Cauca, con Puerto Tejada, Villarica y Santander de Quilichao, en el Cauca.

Adicionalmente, se tiene estipulada la construcción de 12,5 km de nuevas segundas calzadas, un total de 300,36 km de mejoramiento y rehabilitación de corredores existentes en la región y la ejecución de 21 puentes peatonales, 6 cruces semaforizados, mantenimiento y operación de ciclorrutas y adecuación de iluminación que estarán presentes en varios corredores.