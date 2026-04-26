Disidencias informaron a la comunidad que instalaron explosivos en un colegio y una conexión madre de gas en Jamundí

SEMANA tuvo acceso a una información reservada y delicada que podría causar varias muertes en Jamundí, sur del Valle del Cauca. De acuerdo con lo comunicado a este medio, las disidencias del frente Jaime Martínez reunieron en las últimas horas a los líderes comunales de sectores rurales de ese municipio para informarles sobre la presencia de dos poderosos artefactos explosivos en zonas clave.

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La reunión se llevó a cabo en la vereda La Esperanza, zona rural de Cauca, en límites con Jamundí, y allí los disidentes del frente Jaime Martínez, liderados por alias Mónica, excompañera sentimental de alias Mayimbú, le dijeron a la comunidad que, en el desarrollo de su plan terrorista en la región, instalaron cargas explosivas al lado de la escuela del corregimiento de Timba, en cercanías de un palo de mamoncillo. “Donde eso explote nos mata a todos los niños”, señaló una de las personas asistentes a la reunión.

El otro paquete de explosivos fue instalado, según lo manifestado por las disidencias, en la conexión principal de gas de Timba. “Estamos preocupados de que ocurra una tragedia de esa magnitud, porque son los más inocentes y, llegado el caso de que estalle el cilindro que está en la vía a Timba, Cauca, volamos todos para la porra”, señaló otra persona asistente a la reunión.

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En ese encuentro, alias Mónica le presentó a la comunidad al nuevo comandante de los corregimientos de Timba, tanto en Valle como en Cauca. La mujer también hizo alarde de un nuevo plan de restricción de movilidad.

En ese punto, según conoció SEMANA, ordenó a los establecimientos nocturnos que debían cerrar de lunes a jueves, y que los viernes, sábados y domingos (solo si el lunes es festivo) podían abrir únicamente hasta las 3:00 de la madrugada.

No obstante, el punto más grave fue el anuncio de los explosivos ya instalados, según las disidencias. Alias Mónica aprovechó para amenazar a los pobladores, al afirmar que sabía quién le estaba pasando información al Ejército.

El atentado ocurrido en la vía Panamericana en el sector El Túnel, en Cajibío, Cauca, cobró la vida de 19 personas. Foto: El País/Captura de pantalla

Esto se conoce horas después de una de las peores escaladas terroristas en Valle y Cauca. En este último departamento, ascendió a 19 el número de víctimas fatales tras el atentado en Cajibío, en plena vía Panamericana, donde las disidencias montaron un retén ilegal y luego detonaron la carga.