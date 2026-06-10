Alcaldía de Cali alerta de supuestas estafas en la expedición de la licencia de conducción: así evita caer en la trampa

La Alcaldía de Cali encendió las alertas frente a posibles irregularidades en la expedición de licencias de conducción y la difusión de publicidad que podría inducir al engaño de los ciudadanos. Las situaciones fueron detectadas durante operativos adelantados por la Oficina de Protección al Consumidor y las autoridades distritales.

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De acuerdo con la Administración Distrital, las verificaciones permitieron identificar información relacionada con la posible manipulación de datos personales de ciudadanos que estarían siendo utilizados en trámites de tránsito realizados fuera de la capital vallecaucana. Los hallazgos serán remitidos a la Superintendencia de Transporte para que adelante las investigaciones correspondientes.

El subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jorge Moreno, explicó que la información preliminar recopilada indica que algunos datos de ciudadanos serían recolectados en Cali y posteriormente enviados a otros municipios para gestionar trámites relacionados con licencias de conducción y otros servicios de tránsito.

“Se están realizando trámites con la manipulación de datos personales. Al parecer, estos datos son recopilados en Cali y enviados a otros municipios donde realizan los trámites, específicamente en temas referentes a tránsito y transporte”, afirmó el funcionario. Además, señaló que las evidencias obtenidas fueron analizadas y serán puestas en conocimiento de la Superintendencia de Transporte para determinar si existen conductas irregulares y establecer eventuales sanciones.

Distrito alerta sobre presuntas irregularidades en expedición de licencias de conducción en Cali. Foto: Alcaldía de Cali

Moreno hizo un llamado a los ciudadanos para que realicen este tipo de gestiones únicamente a través de canales oficiales y eviten acudir a intermediarios que puedan comprometer su información personal o prometer beneficios que no se materialicen.

“Actualmente es muy fácil realizar el trámite de licencias de conducción de manera personal. Invitamos a los ciudadanos a validar toda la información directamente con la Secretaría de Movilidad y con la Administración Distrital”, manifestó.

Durante los operativos, las autoridades identificaron varias situaciones que podrían afectar los derechos de los consumidores. Entre ellas figuran posibles inconsistencias entre la publicidad ofrecida y las condiciones reales de los servicios, falta de exhibición de precios, información insuficiente sobre promociones y tiempos de trámite, así como la comercialización de servicios prestados por terceros sin la debida claridad para los usuarios.

Las inspecciones también detectaron una actividad promocional denominada “Licenciatón”. Según informó la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, a una de las empresas inspeccionadas se le solicitó la autorización o permiso que respaldara la realización de dicha actividad, documento que no fue presentado.

Frente a esta situación, la Administración Distrital aclaró que no ha autorizado ni está organizando ningún evento denominado “Licenciatón”, por lo que reiteró a la ciudadanía la importancia de verificar cualquier información relacionada con trámites de tránsito a través de los canales oficiales de la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad.