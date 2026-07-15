Programa Litoral fortalece los oficios artesanales del Pacífico con 180 personas formadas y más de 70 talleres beneficiados

La Secretaría de Cultura de Cali culminó el primer ciclo formativo de 2026 del programa Litoral, una estrategia orientada a preservar los oficios artesanales del Pacífico colombiano y fortalecer las capacidades productivas de las comunidades dedicadas a estas tradiciones. En esta etapa fueron beneficiadas 180 personas, entre maestras, maestros artesanos y aprendices, mientras que más de 70 talleres han recibido apoyo desde la creación del programa.

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El proceso formativo finalizó el pasado 10 de julio con la participación de 30 maestras y maestros artesanos, quienes transmitieron sus conocimientos a 150 aprendices mediante un modelo que combinó acompañamiento social, asistencia técnica, metodologías de codiseño y aprendizaje colaborativo, con el propósito de garantizar la transmisión intergeneracional de los saberes ancestrales.

La administración distrital informó que el programa proyecta cerrar 2026 con 110 talleres artesanales fortalecidos. Para ello, ha desarrollado procesos de formación, asistencia técnica, dotación de herramientas, entrega de insumos especializados y adecuación de espacios de trabajo, con el objetivo de mejorar la producción, garantizar la sostenibilidad de las unidades productivas y preservar los oficios tradicionales.

El secretario de Cultura de Cali, Julián Arteaga, destacó que la iniciativa representa la principal apuesta institucional para el fortalecimiento del sector artesanal en la ciudad.

El programa 'Litoral 2026' le dio la bienvenida a 30 maestros artesanos y 150 nuevos aprendices. Foto: Secretaría de Cultura

“El programa ‘Litoral, Artesanías del Pacífico’ es una de las estrategias principales de la Secretaría de Cultura. Con una inversión superior a los 3.700 millones de pesos, buscamos garantizar condiciones dignas para que la transmisión de saberes se dé adecuadamente en los talleres de nuestros maestros y maestras artesanos, logrando que la ciudad le dé al sector el lugar que le corresponde. Si bien históricamente hemos impulsado diversas iniciativas, ‘Litoral’ es la única estrategia que ha pensado en el sector artesanal como un bloque y como un ejercicio de participación ciudadana necesario para la salvaguardia del patrimonio inmaterial de Cali”, afirmó el funcionario.

Arteaga agregó que la meta es superar los 635 beneficiarios directos al finalizar el año y consolidar al programa como una política pública para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de Cali. “Queremos decirle de frente a la ciudad que llegaremos a más de 635 beneficiarios en este proceso y que su trabajo tiene un valor incalculable. Gracias a ellos, Cali puede seguir garantizándose como un espacio de construcción colectiva y de ciudad. ‘Litoral’ es una apuesta que seguirá fortaleciéndose”, señaló.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, al cierre de 2026 el programa habrá contribuido a la preservación y transmisión de más de 12 oficios tradicionales, entre ellos la tejeduría, la cestería, la cerámica, la joyería, la marroquinería, la luthería y los trabajos en madera, piedra y guadua.

Uno de los componentes más destacados de la estrategia es la Vitrina Cultural Litoral, un espacio permanente de comercialización que ha permitido vender más de 2.700 piezas artesanales mediante un modelo de recompra que garantiza ingresos directos para las maestras y maestros artesanos, al tiempo que incentiva la producción y promueve precios justos.

En materia de inversión, el programa ha destinado más de 2.142 millones de pesos para fortalecer las unidades productivas, recursos que han sido utilizados en la compra de artesanías, la entrega de materias primas, herramientas, dotación especializada y el mejoramiento de los espacios de trabajo de los talleres.

La estrategia también ha ampliado los escenarios de promoción para las comunidades artesanas. Más de 30.000 personas han visitado la Vitrina Cultural Litoral y las creaciones de los artesanos han sido exhibidas en eventos como la COP16, ANATO, AMA, Season Market, además de espacios internacionales como Le Bon Marché y la Cámara de Oficios de París. A ello se suma una alianza con Inexmoda que busca generar nuevas conexiones comerciales y oportunidades de cocreación entre artesanos, diseñadores, empresarios y marcas del Sistema Moda colombiano.