Bloqueo en Cali tras muerte de una adulta mayor: esta seria la vía afectada

La movilidad entre Cali y Candelaria permanece afectada este miércoles 15 de julio debido a un bloqueo protagonizado por habitantes del sector La Nubia, quienes exigen mejoras en la infraestructura vial, mayor iluminación y medidas que reduzcan la accidentalidad en este corredor del Valle del Cauca.

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La protesta se originó luego de que, entre las 6:00 y las 6:30 de la mañana, una adulta mayor muriera tras ser atropellada cuando intentaba cruzar la vía, un hecho que reavivó el reclamo de la comunidad por las condiciones de seguridad en este tramo.

Los residentes aseguran que los accidentes de tránsito son frecuentes en la doble calzada que comunica a Cali con el municipio de Candelaria, por lo que consideran urgente la implementación de obras que protejan a peatones y conductores.

Entre las principales exigencias de los manifestantes está la construcción de puentes peatonales, así como el mejoramiento de la iluminación y de la señalización vial. La carretera es una vía departamental concesionada por Rutas del Valle, entidad a la que la comunidad responsabiliza de atender estas necesidades.

Como consecuencia de la manifestación, el tránsito presenta importantes restricciones. Las autoridades informaron que se está permitiendo el paso intermitente de vehículos por el carril en sentido Candelaria-Cali, mientras que el carril contrario, que comunica de Cali hacia Candelaria, permanece completamente bloqueado.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Candelaria, Eberto Riveros, informó que la administración municipal ya estableció contacto con la concesionaria para coordinar una mesa de concertación con los manifestantes y buscar una salida que permita atender las solicitudes de la comunidad y restablecer la movilidad.

Mientras avanzan los diálogos, las autoridades recomendaron a los conductores tomar vías alternas y prever mayores tiempos de desplazamiento, ya que el bloqueo continúa generando congestión en uno de los principales corredores que conecta a Cali con el oriente del Valle del Cauca.

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La comunidad espera que la muerte de la adulta mayor impulse la adopción de medidas que, aseguran, han solicitado desde hace varios años para evitar que se sigan presentando hechos similares en este punto de la vía.

Hasta el momento no se ha informado una hora estimada para el levantamiento del bloqueo. Las autoridades mantienen el diálogo con los manifestantes con el propósito de alcanzar un acuerdo que permita restablecer por completo la movilidad en este importante corredor vial, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente en el que perdió la vida la adulta mayor.