Indignación en Boyacá: comandante de Bomberos está en estado crítico tras ser atacado

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ventaquemada, Jairo Humberto Bolívar Vargas, permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San Rafael de Tunja, luego de sufrir una violenta agresión que le ocasionó un trauma craneoencefálico severo. Por estos hechos, las autoridades capturaron en flagrancia al presunto responsable, quien enfrenta una investigación por el delito de lesiones personales agravadas.

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De acuerdo con la información conocida, el oficial, de 49 años y con cerca de tres décadas de servicio en organismos de socorro, fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas tras presentar fractura de cráneo y edema cerebral. Su pronóstico continúa siendo reservado mientras recibe atención especializada en el centro asistencial de la capital boyacense.

Los hechos ocurrieron hacia las 9:35 de la mañana del lunes festivo, en el barrio Las Nieves de Tunja. Según la información divulgada, Bolívar Vargas se dirigía al Colegio Salesiano Maldonado para participar en un ensayo de la banda heráldica de egresados que tradicionalmente desfila durante las celebraciones del 20 de julio.

De acuerdo con la versión preliminar, cuando el comandante intentaba ingresar su vehículo a un parqueadero le pidió a un hombre que caminaba con dos perros que recogiera los excrementos dejados por uno de los animales sobre el andén. La situación habría desencadenado una discusión que terminó en una agresión física, durante la cual el oficial recibió un fuerte golpe en la cabeza.

Tras el ataque, el comandante fue trasladado de urgencia al Hospital San Rafael de Tunja, donde especialistas del área de Neurociencias le practicaron una compleja cirugía. Desde entonces permanece en cuidados intensivos bajo permanente observación médica.

Las autoridades informaron que el presunto agresor fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde avanza el proceso de judicialización. La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Jairo Humberto Bolívar Vargas ha dedicado cerca de 30 años al servicio bomberil. A lo largo de su trayectoria ha participado en la atención de incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, deslizamientos y otras emergencias. Además, hizo parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja antes de contribuir a la creación del organismo de socorro de Ventaquemada, que actualmente comandaba.

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Tras conocerse lo ocurrido, las autoridades expresaron su rechazo a la agresión y se pidió a los organismos correspondientes adelantar una investigación que permita esclarecer los hechos. Asimismo, invitó a la comunidad a unirse en una cadena de oración por la recuperación del comandante.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja también manifestó su solidaridad con el oficial, su familia y sus compañeros, al tiempo que rechazó cualquier acto de violencia contra quienes integran los organismos de socorro. La institución reiteró que los hombres y mujeres dedicados a atender emergencias deben contar con garantías para desarrollar su labor y recibir el respeto de la ciudadanía.