Trágico saldo tras ataque con explosivos a estación de Policía de Betoyes en Tame, Arauca

Un atentado con explosivos ocurrido en la tarde de este martes en el corregimiento de Betoyes, municipio de Tame (Arauca), dejó un saldo trágico y causó graves daños en la estación de Policía.

La información fue divulgada inicialmente por el medio regional JetSet, que aseguró en sus plataformas que un policía habría muerto.

Sin embargo, el secretario de Gobierno de Tame, José Manuel Hernández, le confirmó a SEMANA que los uniformados asesinados serían dos.

Esa información aún está siendo verificada, debido a que, al parecer, los responsables del atentado afectaron las redes de comunicación para impedir el uso de internet durante el ataque.

El atentado se produjo en medio de la calamidad pública decretada en ese municipio, afectado por graves inundaciones que mantienen a miles de familias resguardadas e incomunicadas con Bogotá y con la capital del departamento, Arauca.

Las autoridades creen que el hecho fue perpetrado por la guerrilla del ELN, en medio de la conmemoración de su aniversario número 62. Sin embargo, ese grupo armado ilegal no se ha atribuido la acción.

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