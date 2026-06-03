El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dio a conocer en las últimas horas la lista de 43 de las 48 personas asesinadas en medio de un cruento enfrentamiento entre las disidencias de alias Calarcá y de alias Iván Mordisco en las selvas de San José del Guaviare.

Las otras cinco aún no han podido ser identificadas, aunque se sabe que se trata de cinco hombres.

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Medicina Legal también confirmó lo que ya había anunciado, y condenado con contundencia, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez: que 11 de las víctims eran menores de edad.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Foto: Cristian Bayona

Seis de los cuerpos, entre ellos el de un menor, fueron trasladados luego de complejas labores forenses en las que incluso hallaron explosivos en las ropas de los cádaveres, a la ciudad de Yopal.

Otros doce, incluidos tres menores de edad, a Villavicencio, en la capital del Meta.

Y los restantes 25, entre ellos cinco menores de edad, fueron enviados a Bogotá. SEMANA revisó la listas entregadas por Medicina Legal y encontró en una de ellas un nombre particular, el de una mujer: Daniela Mucutuy Valencia.

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Sus apellidos coinciden con los de Marcela Mucutuy Valencia, la mamá de los niños Mucutuy, quien murió en el accidente de una avioneta ocurrido el 1 de mayo de 2023, cuando está cayó en la espeja e inhóspita selva del Guaviare.

En el incidente, cuatro niños, los hijos de Marcela, quedaron perdidos en la selva durante 39 días.

Los hermanos Mucutuy regresan a casa. Foto: Montaje: Icbf / cortesía a Semana

Así que este medio buscó a los familiares de los niños y de Daniela para corroborar si existía un vínculo familiar entre ellos. Y lo encontró.

En Bogotá vive Fidencio Valencia, tío de Marcela y tío abuelo de los niños Mucutuy, quien luego de hablar con SEMANA, contó que no solo Daniela Mucutuy Valencia es familiar de los pequeños que sobrevivieron a las inclemencias de la selva. También contó que era su nieta.

Fidencio Valencia: ¿Cómo se llama? ¿Daniela Mucutuy qué?

SEMANA: Valencia

FV: ¿Dónde está ese cuerpo?

SEMANA: En Medicina Legal en Bogotá.

FV: Ellos son primos, la mamá de Daniela Mucutuy es Elda Lini Mucutuy Valencia, no tiene el apellido del papá, la registró por el apellido de nosotros.

SEMANA: ¿Usted sabía que ella estaba en las filas de algún grupo armado?

FV: Había escuchado cuando pasó el caso de los niños, dos años antes, que ella ya había sido reclutada. Habían reclutado mucho muchacho en ese sector, ellos vivían en el río Caquetá abajo, por Puerto Córdoba, por los lados de La Pedrera, ellos estaban haciendo esa vuelta, por eso los niños también se vinieron (en el avión).

Ella tendría 16 años cuando la reclutaron. Se la llevaron a ella y a su hermana menor. Ellos son tres: el varón prestó el servicio militar acá en Bogotá. Yo la conocí cuando estaba pequeñita. Tendría 6 años.

Nosotros somos etnia huitoto, pero ella (Daniela) es Muinane, otra etnia, por eso es Mucutuy.

SEMANA: ¿Qué es Daniela con usted?

FV: Ella es mi nieta. De los niños soy el tío abuelo.

Lista de las personas muertas en el combate en San José del Guaviare

Sede Central Bogotá

1. Alexis Javier Colorado Ibarra

2. Jonatan Vargas Rodríguez

3. Jhonifer Alexis Aranda Muse

4. Juan Camilo Pérez Rios

5. Arsecio Betancur Obregon

6. Elizabeth Ulcue Cruz

7. Floro Alberto Quitumbo Pito

8. Henry Jhoan Rodríguez

9. Ruben Darío Montero Timana

10. Yoffer Cambindoo Obando

11. Arrieta Castro José Julián

12. Luis Alberto Muñoz Romero

13. Carlos Javier Silva Pedraza

14. Dheyby Wilson Criollo Bastidas

15. Daniela Mucutuy Valencia

16. Yolanda Yomari Nastacuas Guanga

17. Kedwin Adrián Mosquera Galvis

18. Edison Requena Torres

19. Harrison Stiven Medina Durango

20. Menor YUC

21. Menor JPCG

22. Menor YOUC

23. Menor MAR

24. Menor WAPM

25. Menor CYJA

Sede Yopal

Ciudadela La Bendición, en Yopal, Casanare, Foto: Redes sociales

1. Álvarez Arteaga Jonatan David

2. Orobio Angulo Jhon Aris

3. Mosquera Perea Dayler

4. Parra Rojas José Edinsson

5. Yucuna Tanimuca Elida Omaira

6. Menor UVTD

Sede Villavicencio

1. Brayan Daniel Pérez Moreno

2. María Zenaida Caldon

3. Luis Alberto Valencia Cuetia

4. Royer Wilfredo Tellez Turbay

5. María Luisa Mosquera Hoyos

6. José Alirio Calambas Canas

7. Cristian Felipe Balvin Vidal

8. José Hernando Menza Trochez

9. Bernardo Castro Yagary

10. Menor AFAY

11. Menor FYFE

12. Menor JJCHCH