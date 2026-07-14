Criminal ataque a Betoyes, en Tame, Arauca, deja una mujer y dos policías muertos, además de varios heridos: estas son sus identidades

Tres personas muertas y ocho heridas es el saldo preliminar del atentado a la estación de Policía del corregimiento de Betoyes, ubicado a 20 minutos en auto del casco urbano de Tame, en Arauca.

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El ataque se dio a eso de las 3:30 de la tarde de este martes, según confirmó la Policía de Arauca a SEMANA.

Según las primeras versiones, los delincuentes lanzaron explosivos con tatucos, dispararon contra el inmueble policial y sostuvieron combates con los uniformados.

El director de la Policía, general William Rincón, lamentó lo ocurrido.

“La vida de nuestros 𝗽𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗹𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶́𝗮 𝗔𝗱𝗿𝗶𝗮́𝗻 𝗦𝘁𝗶𝘃𝗲𝗻 𝗥𝗶𝗮𝘀𝗰𝗼𝘀 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘆 𝗢𝗺𝗮𝗿 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗘𝘀𝗽𝗮𝗻̃𝗮 𝗩𝗮́𝘀𝗾𝘂𝗲𝘇 fue arrebatada por criminales en un vil y despiadado ataque contra la Subestación de Policía Betoyes, hecho que también cobró la vida de una ciudadana y dejó nueve uniformados heridos, entre ellos un soldado profesional, quienes reciben atención médica", escribió.

SEMANA logró confirmar que la mujer fue identificada como Isaura Ávila Quiñónez, quien murió por una grave herida en el cráneo.

“𝗥𝗲𝗰𝗵𝗮𝘇𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗮𝗰𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝘂𝗻𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮; 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗺𝗶𝘀 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶́𝗮𝘀, 𝘀𝗼𝗹𝗱𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗱𝗲 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼𝘀 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝘁𝗮; 𝗻𝗼 𝗲𝘅𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮𝗹𝗴𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗯𝗿𝗮𝗿 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿 𝘆 𝗱𝗼𝗹𝗼𝗿. He dispuesto todas las capacidades para identificar, ubicar y capturar a los responsables de este atroz crimen", añadió el oficial.

Además, aprovechó para enviar un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas.

Este hecho ocurrió en el momento en el que ese municipio se encuentra bajo la declaratoria de la calamidad pública, a causa de las inundaciones de los recientes días que dejan no solo en Tame, sino en todo el departamento más de 5.000 familias afectadas.

Emergencia por inundaciones en Arauca. Foto: Redes sociales.

Aunque aún se desconoce oficialmente quién es el responsable de este atentado, se cree que fue obra del grupo que delinque en la zona, la guerrilla del ELN.

La Defensoría del Pueblo expresó hace una semana su preocupación por una escalada de atentados de esa guerrilla para conmemorar el aniversario 62 de su fundación.

“Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a los hechos de violencia, intimidación y afectación a la población civil en distintos territorios del país, atribuibles al ELN en el contexto de su aniversario número 62″, escribió la Defensoría del Pueblo en su cuenta de X.

La entidad añadió que los hostigamientos armados, la instalación de banderas y marcas alusivas a este grupo armado ilegal, los ataques con explosivos y otros hechos generaron temor e incertidumbre en comunidades de Risaralda, Nariño, Casanare, Guainía, Chocó, Valle del Cauca, Arauca y Cauca.

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Para la Defensoría, estas acciones constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que establece las normas aplicables a los grupos armados en conflicto, como el ELN, organización que, según cifras de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cuenta con aproximadamente 2.500 combatientes, pues “generan zozobra y ponen en riesgo a la población civil”.