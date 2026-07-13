Frente de Guerra Oriental del ELN entregó pruebas de supervivencia de los funcionarios del CTI de la Fiscalía secuestrados

El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), presentó en las últimas horas las pruebas de supervivencia de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, los funcionarios del CTI de la Fiscalía secuestrados el 8 de mayo de 2025.

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El Frente de Guerra Oriental del ELN reitero su disposición a realizar un intercambio humanitario con los dos funcionarios secuestrados, pese a que hasta el momento no ha encontrado respuesta en el Gobierno nacional sobre la situación de los funcionarios del CTI de la Fiscalía.

“Estos funcionarios ya están condenados por nuestra justicia revolucionaria, sin embargo, seguimos abiertos a un intercambio humanitario de prisioneros de guerra”, manifestó el grupo criminal a través de la publicación.

La prueba de supervivencia fue un video de 16 minutos, el cual tiene fecha del pasado 10 de julio de 2026. Allí, los agentes del CTI le pidieron al presidente Gustavo Petro, a la fiscalía General de la Nación y a los altos funcionarios del Gobierno un intercambio humanitario.

“Hoy más que nunca quiero pedirle al señor presidente de la República, Gustavo Petro; a la señora fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo; al ministro de Justicia, al ministro de Defensa, a la señora Vera Grave y a todas aquellas personas que, de una u otra forma, hacen parte del Gobierno nacional, para que se pongan la mano en el corazón por nosotros”, señaló Jesús Antonio Pacheco Oviedo en el video.

El agente del CTI expresó que, en su condición de servidor público, “tengo el derecho de exigir, de pedir a ustedes como máximas autoridades del alto nivel, del alto gobierno, que se lleve a cabo un intercambio humanitario entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno Nacional”.

Pacheco Oviedo recordó que ya completan 14 meses secuestrados por parte del ELN en las selvas de Colombia, sin que hasta ahora se vea una solución a la vista para su regreso pronto a sus hogares.

“Señor Gustavo Petro, ya a un mes de entregar usted el gobierno, por favor, le pido que no nos deje aquí. Fuimos los primeros servidores en el país, condenados por el ELN, sin que al día de hoy usted, señor presidente, se ponga los zapatos por nosotros”, resaltó el agente del CTI de la Fiscalía.

Jesús Antonio Pacheco Oviedo también le envió un mensaje a la fiscal Camargo y los militantes del Pacto Histórico, a quienes responsabilizó de ser un obstáculo para llegar a un acuerdo con el ELN para su liberación.

“Sé que ha sido difícil porque han habido servidores al servicio del Estado, del Gobierno colombiano que hoy, supuestamente, hacen parte del Pacto Histórico, donde se habla de amor, paz, vida, pero nosotros también estamos sintiendo eso. Nos falta eso. Esos dones que nuestro Padre celestial nos dio. Les pido a esas personas que no sean un obstáculo para el Gobierno”, señaló.

Pacheco Oviedo también se refirió a su hijo de 7 años, quien le envió una carta escrita de su puño y letra. "Es un niño que no sabe lo que estamos viviendo nosotros. Es un niño que me está esperando en casa y me escribió: ‘Papá, te tengo un regalo del día del padre. Cuando llegues te lo doy’; y aparte de eso me dice, ‘Cuando llegues jugamos fútbol los dos’. Le agradezco, señor presidente", señaló el agente.