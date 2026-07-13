Medellín, la ciudad de la eterna primavera, sigue siendo uno de los destinos turísticos más afamados para los extranjeros que deseen conocer su cultura, gastronomía y lugares icónicos del departamento de Antioquia.

Prohíben ingreso a estadounidense que estaría involucrado en actividades de turismo sexual en Medellín

Sin embargo, desde hace un tiempo se han venido presentando situaciones de presunta explotación sexual contra menores de edad en esta ciudad de Colombia por parte de ciudadanos extranjeros, especialmente de Estados Unidos.

Precisamente, Migración Colombia informó este lunes festivo, 13 de julio, que durante este fin de semana se negó el ingreso al aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, que presta los servicios a Medellín, el ingreso de seis estadounidenses.

“Con seis nuevos casos de estadounidenses a quienes se les negó el ingreso durante este fin de semana en el @AeropuertoMDE, la lucha de Migración Colombia contra el turismo con fines de explotación sexual en Antioquía ya deja un saldo de más de 100 inadmisiones, en este 2026”, detalló la entidad en sus redes sociales.

Ante esta situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció en su cuenta personal de X, donde fue enfático en mencionar que las autoridades seguirán combatiendo el turismo con fines de explotación sexual.

“Aquí no entran. En lo corrido de 2026 ya son 101 extranjeros inadmitidos, la cifra más alta registrada, muchos de ellos relacionados con posibles casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Solo este fin de semana fueron 6 nuevos inadmitidos”, mencionó Gutiérrez.

El mandatario de la capital antioqueña afirmó que hasta la fecha se ha prohibido el ingreso de 101 extranjeros, quienes, según las autoridades, al parecer, pretenderían realizar algún tipo de explotación sexual, como ha ocurrido en meses pasados.

“No vamos a permitir que Medellín sea destino para quienes vienen a vulnerar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Seguiremos trabajando de la mano con Migración Colombia, la Policía y todas las autoridades para cerrarles la puerta”, detalló el alcalde.