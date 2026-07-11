Operación aérea del Ejército contra el Clan del Golfo en Amalfi, Antioquia: varios muertos

Este sábado, 11 de julio, se conoció que el Ejército Nacional junto con otras fuerzas armadas realizaron un bombardeo contra integrantes del Clan del Golfo en Amalfi, Antioquia.

La información que ha conocido SEMANA es que hay dos ilegales muertos en medio de estas operaciones militares que avanzan a esta hora. Desde la Séptima División del Ejército precisaron que no bajan la guardia con estas acciones militares.

“En desarrollo de la ofensiva sostenida en el Nordeste antioqueño, tropas del @COL_EJERCITO, de manera conjunta con la @FuerzaAereaCol, adelantan un ataque estratégico contra la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del grupo armado organizado Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Amalfi, #Antioquia”, detalló la institución militar.

Se conoció que en este momento hay fuertes combates en la zona entre la Fuerza Pública y los ilegales. Se espera que con el pasar de las horas, las autoridades puedan entregar un balance de lo que está sucediendo en este punto de Antioquia.

“La operación continúa en desarrollo con el propósito de neutralizar las capacidades criminales de esta estructura, proteger a la población civil y fortalecer las condiciones de seguridad en la región”, explicaron.

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