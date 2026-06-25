“Dios cuide a nuestros soldados”: la declaración del gobernador de Antioquia sobre los cilindros bomba en la vía Medellín-Costa Atlántica

A la altura del corregimiento Puerto Valdivia, de Valdivia, se registró la instalación de dos cilindros bomba en la vía Medellín-Costa Atlántica. Según las autoridades, estos dispositivos fueron colocados por presuntos miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc.

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Esta situación se habría causado de manera estratégica con el propósito de sembrar temor en la comunidad del sector y en los diferentes vehículos que transitaban en ese momento. Debido a las circunstancias, se tuvo que cerrar la vía para retirar los dos cilindros y evacuar algunos carros que habían quedado en la zona.

Por otro lado, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por medio de una publicación en la red social X, declaró que las autoridades ya se encuentran asegurando la zona. También recalcó la labor del Ejército Nacional, mencionando que “Dios cuide a nuestros soldados y los libre de todo mal y peligro”.

En el comunicado oficial emitido por el Ejército se mencionó que el propósito de las tropas era realizar la explosión controlada de los dispositivos, con el fin de restablecer la movilidad y contrarrestar cualquier afectación que se haya podido producir en la comunidad de la zona.

La tarea de desactivación de estos cilindros se encargó a soldados expertos en el manejo de explosivos del Grupo Marte, una unidad especial que opera en todo el país, neutralizando posibles riesgos asociados con estos artefactos.

El hecho afectaría principalmente el sector del corredor nacional entre Puerto Valdivia y Tarazá, mejor conocido por ser una ruta fundamental para la conexión entre Medellín y la Costa Caribe. Por lo que las autoridades han hecho la recomendación a los conductores que necesiten transitar, movilizarse por rutas alternas como la nueva vía Remedios-Zaragoza-Caucasia.

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Hasta el momento no se tiene conocimiento de cuánto durarán las tareas de control en la zona, debido a que se deben hacer operaciones de inspección y aseguramiento por el sector, con el fin de restablecer completamente la seguridad y garantizar la plena tranquilidad de las personas y conductores que estén por el lugar.

Se recuerda a la ciudadanía que, en caso de evidenciar situaciones sospechosas o que puedan llegar a alterar el orden público, se pueden contactar con las diferentes líneas de atención del Ejército Nacional con el fin de reportar alguno de estos hechos, en los que se les brindará el acompañamiento correspondiente.