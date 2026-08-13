Cierre temporal de la pista del aeroparque Juan Pablo II en Medellín por obras de renovación

La pista multipropósito del aeroparque Juan Pablo II, en Medellín, cerrará temporalmente a partir de este jueves 13 de agosto debido a las obras de renovación que se adelantan en este escenario deportivo. La intervención tendrá una duración aproximada de 40 días y contempla trabajos en la pista de ciclismo y trote, además de la demarcación del circuito.

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El cierre hace parte de la tercera fase del Gran Parque Medellín, proyecto que actualmente registra un avance superior al 60 % y que contempla una inversión cercana a los $20.000 millones.

El director del Inder, Eduardo Silva Meluk, explicó que la intervención busca mejorar las condiciones del escenario para los deportistas y usuarios que frecuentan el aeroparque.

“Vamos a cerrar la Pista del Juan Pablo II durante tres semanas para intervenir el escenario y esperar que los deportistas vuelvan a un escenario chévere, mejorado, arreglado y pavimentado, con todas las mejores condiciones”, señaló Silva Meluk.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que mientras permanezca cerrado el espacio, la Administración Distrital habilitará otros escenarios para garantizar la continuidad de las actividades deportivas. Entre las alternativas disponibles se encuentran la Unidad Deportiva de Belén, la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y el Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque, donde los usuarios podrán realizar actividades de trote y entrenamiento.

La intervención busca entregar a la ciudadanía una pista renovada y con mejores condiciones para la práctica deportiva, como parte de las acciones que adelanta la Alcaldía de Medellín para recuperar y mantener la infraestructura deportiva de la ciudad.

De acuerdo con la administración distrital, de los 1.044 escenarios que son administrados por el Inder, cerca de 700 fueron encontrados con necesidades de mantenimiento o renovación.

Las obras que se ejecutan actualmente en el aeroparque Juan Pablo II hacen parte de este proceso de recuperación, con el que se busca mejorar los espacios destinados a deportistas, clubes y ciudadanía en general.

Una vez finalicen los trabajos, la pista multipropósito deberá retomar su funcionamiento con las adecuaciones realizadas en su superficie y la nueva demarcación del circuito.