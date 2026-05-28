Ofertas de empleo en Medellín con salarios de hasta $9 millones

Acceder a salarios de hasta $9 millones de pesos mensuales representa una oportunidad atractiva para quienes buscan fortalecer su estabilidad económica, aumentar su capacidad de ahorro o avanzar en proyectos personales y familiares. Este tipo de remuneraciones adquiere especial relevancia en Medellín, una ciudad que se ha consolidado como uno de los principales centros empresariales y de desarrollo económico del país.

¿Busca trabajo en Medellín? Hay más de 35 mil vacantes disponibles esta semana

Las vacantes con estos rangos salariales hacen parte de la oferta laboral disponible actualmente en la capital antioqueña y reflejan la diversidad de oportunidades que ofrece el mercado de trabajo local para perfiles con diferentes trayectorias y niveles de experiencia.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles en Medellín.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Key account manager

Empresa empleadora: Servicio de Empleo Comfama

Salario: $ 7.000.000

Tecnologías de la Información y Pago Integrado S.A.S. solicita para su equipo de trabajo, personal con experiencia mínima de 4 años para desempeñar el cargo de key account manager.

Responsabilidades:

Gestionar y desarrollar cuentas estratégicas mediante relacionamiento consultivo y comercial con clientes corporativos.

Identificar necesidades del cliente y estructurar soluciones tecnológicas alineadas a sus requerimientos y objetivos de negocio.

Acompañar el proceso comercial desde la prospección hasta el cierre, incluyendo presentación, negociación y seguimiento de propuestas técnico-comerciales.

Actuar como enlace entre el cliente y las áreas técnicas y operativas para garantizar una correcta implementación y atención de los proyectos.

Realizar seguimiento a indicadores comerciales, oportunidades de negocio, fidelización y crecimiento de las cuentas asignadas.

Requerimientos:

Formación académica: profesional en Ingeniería de sistemas, Ingeniería de telecomunicaciones, Ingeniería industrial, Ingeniería electrónica, Administración tecnológica o carreras afines con enfoque tecnológico.

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Arquitecto para sector aeroportuario

Empresa: Airplan

Salario: $ 7.938.947

El rol se orienta al diseño y ejecución de proyectos arquitectónicos, remodelación de locales comerciales, administración y gestión contractual, así como al control y supervisión de obra.

Responsabilidades:

Ejecutar proyectos arquitectónicos y remodelaciones de locales comerciales.

Administrar y gestionar contratos de obra.

Realizar control presupuestal de los proyectos asignados.

Supervisar la ejecución de obra para asegurar el cumplimiento técnico y de plazos.

Coordinar equipos técnicos y proveedores.

Asegurar el cumplimiento de normativas y estándares de calidad.

Elaborar informes de avance y seguimiento de obra.

Requerimientos:

Profesional en arquitectura titulado.

Experiencia comprobada en diseño arquitectónico.

Experiencia en remodelación de locales comerciales.

Experiencia en supervisión integral de obra.

Conocimiento y manejo de AutoCAD a nivel experto.

Dominio de Excel y Microsoft Office.

Experiencia en gestión de contratos.

Experiencia en control presupuestal de proyectos.

Capacidad para asegurar el cumplimiento técnico económico y de plazos.

Habilidad para coordinar equipos técnicos y proveedores.

Experiencia en administración de contratos y coordinación técnica de obra.

Se requiere arquitecto de proyectos con enfoque en la ejecución de remodelaciones en espacios comerciales.

Se busca arquitecto de remodelación comercial con alta capacidad de análisis y resolución de problemas.

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Líder de talento humano

Empresa: Confidencial

Salario: $ 7.971.000

Este rol estratégico es fundamental para alinear los procesos de recursos humanos con las políticas internas y la normativa laboral colombiana, asegurando el desarrollo de equipos de alto desempeño y un servicio excepcional al asociado.

Responsabilidades:

Dirigir la planeación ejecución y control de los procesos de gestión del talento humano.

Asegurar el cumplimiento de la legislación laboral colombiana y las políticas internas de la cooperativa.

Diseñar, estructurar y optimizar la arquitectura organizacional

Diseñar e implementar estrategias para la atracción desarrollo compensación y retención del talento.

Supervisar el cumplimento operativo del SG-SST conforme a la normatividad vigente.

Asegurar la correcta administración de nómina y beneficios.

Participar en la definición de estrategias de gestión humana alineadas con el propósito institucional.

Desarrollar estrategias de gestión del cambio.

Dirigir y desarrollar el equipo a cargo.

Requerimientos:

Profesional en psicología, administración de empresas, gestión del talento humano o ingeniería industrial.

Disponibilidad para viajar.

Experiencia comprobada en roles de liderazgo en talento o recursos humanos.

Conocimiento profundo de la legislación laboral colombiana.

Experiencia en la implementación de modelos de gestión por competencias.

Experiencia en la medición y administración de KPI.

Conocimiento en estrategias de Desarrollo organizacional y cultura.

Habilidades de liderazgo comunicación y trabajo colaborativo.

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Líder de mercadeo

Empresa: Cazta Comercial

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000

Como líder de mercadeo, tendrá un papel crucial en el equipo, siendo el motor que impulsa las estrategias de marketing para maximizar el impacto en ventas, el posicionamiento en el mercado y el reconocimiento de marca.

Responsabilidades:

Estructurar y diseñar el plan 360° (estratégico) de mercadeo.

Gestionar el presupuesto de marketing de manera eficiente.

Desarrollar e implementar estrategias de marketing efectivas.

Analizar el mercado y las tendencias para identificar oportunidades de crecimiento.

Entendimiento del mercado y del comprador para desarrollar planes efectivos.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como liderando los planes estratégicos de mercadeo.

Profesional en administración de empresas, mercadeo, publicidad, diseño o carrera afín, con postgrado relacionado.

Conocimiento en estrategias digitales y herramientas de análisis.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

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