Más de 35.000 vacantes en Medellín: conozca cómo aplicar

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Medellín y su área metropolitana registraron un aumento del desempleo de 2,5 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2026, al pasar de 7,9 % a 10,4 %.

¿Busca trabajo en Medellín? Hay más de 35 mil vacantes disponibles esta semana

Ante este escenario, las oportunidades laborales disponibles cobran especial relevancia para quienes buscan encontrar nuevas alternativas de empleo. Actualmente, hay más de 35.000 vacantes abiertas en la capital antioqueña, disponibles para distintos niveles de experiencia.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Médico general ambulatorio

Empresa: Instituto del Corazón - Grupo ICOR

Salario: $ 5.500.000

Se busca un médico general apasionado por el servicio, comprometido con la seguridad del paciente y con la capacidad de actuar con excelencia en entornos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Realizar consultas médicas a pacientes ambulatorios.

Diagnosticar y tratar afecciones comunes en atención primaria.

Coordinar con otros profesionales de la salud para asegurar atención integral.

Participar en programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

Mantener registros médicos precisos y actualizados.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina.

Licencia vigente para ejercer como médico general.

Experiencia mínima de 2 años en atención ambulatoria.

Habilidad para trabajar en equipo multidisciplinario.

Compromiso con la atención humanizada y de calidad.

¡Postúlese aquí!

Ingeniero de datos

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

En este rol será responsable de diseñar, construir y optimizar soluciones de datos que permitan a la organización tomar decisiones inteligentes, asegurando la calidad, disponibilidad y estructura de la información.

Responsabilidades:

Analizar requerimientos del negocio y traducirlos en soluciones técnicas.

Diseñar y desarrollar bodegas de datos y modelos analíticos.

Procesar, limpiar y transformar datos provenientes de múltiples fuentes.

Construir modelos tabulares para análisis avanzado.

Proponer buenas prácticas y lineamientos de arquitectura de datos.

Brindar soporte y evolución continua a las soluciones implementadas.

Requerimientos:

Perfil analítico, estructurado y orientado a la solución de problemas.

Alta atención al detalle y enfoque en calidad del dato.

Capacidad para trabajar con equipos interdisciplinarios.

Interés por la innovación y mejora continua.

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Coordinador de compras internacionales

Empresa: Auteco

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.500.000

El rol tiene como misión garantizar la disponibilidad oportuna de productos mediante la planificación estratégica del abastecimiento internacional, la gestión de proveedores globales y la optimización de la cadena logística.

Responsabilidades:

Planificar y ejecutar la estrategia de compra internacional para garantizar la disponibilidad de productos.

Gestionar y desarrollar relaciones con proveedores globales asegurando condiciones favorables de negociación.

Optimizar los costos logísticos y la cadena de suministro para mejorar la rentabilidad.

Supervisar el flujo de importaciones y asegurar el cumplimiento de normativas de comercio exterior.

Implementar y monitorear indicadores logísticos para evaluar el desempeño de la cadena de suministro.

Realizar forecasting de demanda y gestionar los riesgos asociados a la cadena de suministro.

Colaborar con áreas internas como finanzas logística y operaciones para asegurar la continuidad operativa.

Requerimientos:

Tecnología o pregrado en negocios internacionales, ingeniería industrial, administración de empresas o afines.

Experiencia mínima de 3 años en roles de abastecimiento, compras internacionales o supply chain management.

Experiencia en gestión de proveedores globales y negociación internacional.

Conocimiento y manejo de ERP Power BI y Microsoft Excel avanzado.

Capacidad para realizar forecasting de demanda y costeo logístico.

Experiencia en la definición e implementación de indicadores logísticos.

Conocimiento en gestión de riesgos en la cadena de suministro.

Experiencia en sectores como retail/consumo masivo o manufactura.

Conocimiento en normativas de comercio exterior e importaciones.

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Analista de contabilidad

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

En Maaji, buscan un analista de contabilidad apasionado por los números y la precisión para unirse al equipo.

Responsabilidades:

Garantizar la integridad y precisión de la información contable de Maaji.

Realizar conciliaciones contables y de nómina para más de 300 empleados.

Preparar y presentar reportes oficiales al DANE y otras entidades regulatorias.

Gestionar operaciones intercompany activos fijos y obligaciones financieras.

Analizar variaciones financieras y proponer mejoras en los procesos contables.

Colaborar estrechamente con las áreas de Finanzas Nómina Operaciones y Diseño.

Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia contable y de seguridad social.

Participar en proyectos transversales que fortalezcan la experiencia en contabilidad financiera.

Requerimientos:

Profesional en Contabilidad, Finanzas o carreras afines.

Experiencia demostrable en análisis contable y financiero.

Manejo avanzado de Microsoft Excel.

Experiencia con sistemas ERP preferiblemente Microsoft Dynamics 365 Cegid o D365 MAS.

Conocimiento en conciliaciones contables nómina activos fijos operaciones intercompany y reportes oficiales (DANE).

Capacidad para trabajar en equipo y con orientación al detalle.

Habilidad para interactuar con diversas áreas de la empresa

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Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.