Economía
Qué pasará con Colombia Mayor, Renta Joven y Devolución de IVA cuando se posesione Abelardo De La Espriella: esto dijo el DPS
Cualquier modificación dependerá de la próxima administración.
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7 de julio de 2026 a las 8:12 a. m.
Los subsidios administrados por Prosperidad Social continuarán durante 2026. Esto es lo que se sabe sobre su futuro. Foto: Prosperidad Social / cortesía
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