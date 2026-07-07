Economía

Qué pasará con Colombia Mayor, Renta Joven y Devolución de IVA cuando se posesione Abelardo De La Espriella: esto dijo el DPS

Cualquier modificación dependerá de la próxima administración.

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Redacción Semana
7 de julio de 2026 a las 8:12 a. m.
Los subsidios administrados por Prosperidad Social continuarán durante 2026. Esto es lo que se sabe sobre su futuro.
Los subsidios administrados por Prosperidad Social continuarán durante 2026. Esto es lo que se sabe sobre su futuro. Foto: Prosperidad Social / cortesía
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