Mhoni Vidente vaticinó futuro de la Selección Colombia vs. Suiza: reveló si pasará a cuartos de final

El Mundial de 2026 continúa acaparando la atención de millones de aficionados alrededor del mundo. A medida que el torneo entra en sus instancias definitivas, aumenta la expectativa por conocer qué selecciones lograrán avanzar hacia la gran final y cuáles serán las figuras que marcarán el rumbo del campeonato.

Mhoni Vidente lanzó contundente predicción sobre la final del Mundial 2026: dijo cuál será el equipo ganador

En este contexto, además de los análisis deportivos, también han cobrado fuerza distintas predicciones sobre el desenlace de la competencia. Una de las que más llamó la atención fue la de Mhoni Vidente, quien compartió su visión sobre el futuro del certamen y los equipos con mayores opciones de pelear por el título.

Con el partido entre Colombia y Suiza en el horizonte, la astróloga publicó un video en su cuenta de Instagram para referirse al momento que atraviesa el Mundial. En su intervención destacó el desempeño que ha tenido la Selección Colombia a lo largo del campeonato y compartió sus percepciones sobre lo que podría ocurrir en esta decisiva fase del torneo.

Según afirmó en el clip, su lectura de las cartas apuntaba a que la Tricolor brillaría una vez más y conseguiría ganarle a Suiza, rompiendo la tendencia europea de vencer a equipos latinoamericanos.

La pitonisa aseguró que el destino del equipo colombiano estaba rodeado de suerte, por lo que saldría victorioso este 7 de julio, en Canadá.

“La carta del sol me dice que Colombia gana, Colombia ganará contra Suiza... sigue trayendo esa buena suerte”, comentó en el video que subió.

De igual manera, Mhoni Vidente fue clara sobre el panorama que veía de cara a los cuartos de final, al mencionar algunos ganadores.

“Argentina gana contra Egipto, lo mismo entre Noruega e Inglaterra”, afirmó.

En cuanto a la derrota de Portugal, la vidente afirmó que se sentía triste de ver que Cristiano Ronaldo no había logrado salir victorioso en su último Mundial, por lo que únicamente lo recordaría como uno de los mejores futbolistas de la historia.

“Es una pena que se haya ido Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia. Para mí el mejor”, concluyó.