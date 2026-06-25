Mhoni Vidente hizo predicción de qué pasará en Colombia con la llegada de Abelardo De La Espriella como presidente: “Nuevo comienzo”

Mhoni Vidente se ha consolidado como una de las figuras más populares de la astrología en América Latina, gracias a las predicciones y análisis que comparte sobre diversos temas de actualidad. A lo largo de los años, sus pronósticos han despertado el interés de miles de seguidores, permitiéndole construir una amplia comunidad que sigue de cerca cada una de sus intervenciones.

Mhoni Vidente hizo predicción sobre el Mundial 2026: reveló quién ganaría y advirtió sobre sucesos

Además de referirse a acontecimientos relacionados con el entretenimiento, la economía y otros asuntos de interés general, la vidente también ha compartido en distintas ocasiones sus apreciaciones sobre el panorama político colombiano. Sus declaraciones suelen generar debate entre quienes creen en sus predicciones y quienes observan sus comentarios con escepticismo.

En una de esas intervenciones, Mhoni aseguró que Colombia atravesaría una nueva etapa en el escenario internacional tras la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia. Según expresó, el país fortalecería sus vínculos con naciones como Estados Unidos y varios países de Europa, situación que, de acuerdo con su visión, podría impulsar el desarrollo y el crecimiento de la nación durante los próximos años.

Tras confirmarse el triunfo de Abelardo De La Espriella, la pitonisa volvió a compartir un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, refiriéndose a lo que pasará en Colombia con la llegada del abogado al poder.

La latina fue clara en que ya no habría ningún mecanismo o persona que pudiera bajar de la Presidencia al ganador, por lo que el 7 de agosto se vería la entrega de mandato por parte de Gustavo Petro.

“Ya es elegido completamente el presidente Abelardo De La Espriella. Ya no va haber manera humana o algún poder político para quitarlo. El día 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro le va a dar completamente la mano y lo deja como sucesor de la extrema derecha en Colombia”, dijo.

“Gustavo Petro ya la tenía perdida (...) Metió la izquierda en Colombia y él mismo la iba a sacar por su mal manejo, su acelere y su mal negociación”, afirmó la vidente.

En cuanto a la lectura de cartas, Mhoni Vidente apuntó que todo indicaba que esta llegada al poder traería cosas positivas al país, pues habría abundancia, prosperidad y estabilidad económica.

“La carta del emperador y la carta de la estrella me están diciendo que viene prosperidad económica... la bolsa, el dólar muy mágico en Colombia, dándole la seguridad a ese nuevo gobierno para hacer inversiones grandes”, comentó.

“Va con el pie derecho, te das cuenta que va avanzando Colombia”, mencionó.

De igual forma, reiteró que todo era en un cambio positivo, llegando a cubrir temas de seguridad y balance a favor del pueblo.

“Va a empezar una etapa diferente en Colombia... prosperidad, mejores negociaciones, control total de la seguridad y, sobre todo, empezará a gobernar para todos, para esas más de 26 millones de personas que salieron a votar el domingo 21 de junio”, afirmó.

“Un nuevo comienzo, hay que darle la ayuda al nuevo regente del país y tener la confianza en la Virgen de Guadalupe”, concluyó.