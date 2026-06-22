Mhoni Vidente se ha ubicado como una de las pitonisas más grandes de Latinoamérica, debido a sus predicciones, sus visiones y sus comentarios en distintos escenarios. La famosa ha cautivado a un público diverso, llegando a sumar una sólida comunidad.

Piter Albeiro no se quedó callado e hizo duro comentario tras la victoria de Abelardo De La Espriella: “Llena de traidores”

Además de sus intervenciones y lecturas sobre distintos acontecimientos, la astróloga se refirió en el pasado al panorama político que atravesaría Colombia en los próximos años.

Durante sus declaraciones, aseguró que el país entraría en una nueva etapa marcada por el fortalecimiento de sus relaciones internacionales luego de que ganara Abelardo De La Espriella. Según su visión, Colombia estrecharía lazos con potencias como Estados Unidos y con varias naciones de Europa, escenario que, de acuerdo con sus pronósticos, contribuiría al desarrollo y crecimiento del país en el futuro.

La vidente señaló que esta mayor cercanía diplomática y estratégica abriría oportunidades en distintos ámbitos, consolidando una etapa de cambios que, en su opinión, tendría efectos positivos para Colombia en los años venideros.

“Va a ganar entre 13.7 millones de votos. No va a caber duda de que no ganó. Se ve que hay un cambio positivo en América Latina. Mucha gente quiere progresar... lo más importante es trabajar y vivir mejor”, dijo en El Heraldo de México.

“Este señor se ve preparado, se ve bueno y va a ganar”, agregó.

Tras el resultado del preconteo electoral del 21 de junio, Mhoni Vidente reaccionó y compartió un inesperado post en su cuenta oficial de Instagram, reafirmando la predicción que lanzó semanas atrás.

En las dos imágenes ubicó una postal con el periodo que tendría de mandato el abogado, mientras que en la segunda fue un montaje en la que se le ve hablando con una carta en su mano.

“Abelardo De La Espriella es el nuevo presidente electo de Colombia”, escribió en el pie de foto.