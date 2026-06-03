La reconocida astróloga Mhoni Vidente predice la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia con “13,7 millones de votos”

La reconocida pitonisa aseguró que Abelardo de la Espriella logrará una votación histórica que lo dejará como el ganador de las elecciones en Colombia.

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Abelardo de la Espriella. Barranquilla Mayo 31 de 2026. celebración barcaza Foto: SEMANA

Una nueva predicción de Mhoni Vidente volvió a captar la atención de miles de usuarios en redes sociales, esta vez por sus afirmaciones sobre el futuro político de Colombia.

La reconocida astróloga aseguró que De la Espriella será el próximo presidente del país y que alcanzará una votación histórica en la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio.

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Mhoni Vidente soltó angustiante predicción. Foto: YouTube Mhoni Vidente

Durante una lectura difundida en sus redes sociales, la vidente afirmó que las cartas del tarot le indican un triunfo del candidato, a quien identificó como un hombre de 47 años nacido bajo el signo Leo.

Según su pronóstico, el candidato obtendría cerca de 13,7 millones de votos, una cifra que le permitiría imponerse con amplitud en la contienda electoral.

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Foto: SEMANA

Mhoni también hizo referencia al actual panorama político colombiano y sostuvo que el país iniciará una nueva etapa de fortalecimiento de sus relaciones internacionales.

En sus declaraciones mencionó que Colombia tendría una mayor cercanía con potencias como Estados Unidos y varios países europeos, lo que, según dijo, favorecería su desarrollo en los próximos años.

Las comunidades académicas de las principales universidades públicas y privadas de Medellín citaron a los candidatos a un debate en la ciudad. Foto: SEMANA / Captura de X / API / Montaje: Semana

En la misma predicción, la pitonisa aseguró que el país podría vivir una etapa de atentados y violencia por cuenta de la no aceptación de los resultados por parte del presidente Gustavo Petro y de la izquierda del país.