Sergio Fajardo presenta el “decálogo del millón”. Queda muy lejos del candidato Iván Cepeda

Sergio Fajardo, excandidato presidencial, publicó un documento con diez principios innegociables de lo que fue su participación en la jornada electoral del pasado domingo. La reflexión llegó luego de que actores políticos del Pacto Histórico le pidieran sumarse a la campaña de Iván Cepeda, quien se medirá el próximo 21 de junio con Abelardo de la Espriella en segunda vuelta.

El documento contempla cerrarle la puerta a una eventual constituyente, finalizar con la paz total y mejorar el sistema de salud, entre otros puntos. Estas medidas irían en contra del proyecto de la izquierda, que abiertamente promociona la constituyente con el sello de Gustavo Petro y que fue la arquitecta de las negociaciones de paz con grupos armados ilegales y de la crisis que se desató en la salud.

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El primer parágrafo trata de darle fin a la polarización y el odio: “La democracia se defiende con las leyes y los actos. También con las palabras. Rechazamos rotundamente la escalada de división y polarización de nuestro país e instamos a los candidatos a civilizar, moderar y rebajar la crispación. Las formas son el fondo. Y los adversarios no pueden ser considerados enemigos. Ningún colombiano debe ser considerado así”.

El segundo relaciona el respeto por las normas establecidas: “Respeto explícito e irrestricto al equilibrio institucional y a la independencia de poderes. Esto no es compatible con el permanente cuestionamiento a nuestra Constitución Política y a la arquitectura institucional. Mucho menos con los intentos de socavarla o cambiarla con una asamblea constituyente”.

Sergio Fajardo, candidato presidencial Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En tercer lugar, una lucha contra la corrupción: “Los recursos públicos son sagrados; hay que auditar a la actual administración con un riguroso informe de rendición de cuentas y una batería de medidas que eviten que la corrupción siga robando la plata pública, corrompa a quienes deben gestionarla y administrarla, y enriquezca ilícitamente a personas y organizaciones”.

El cuarto toca las fibras de las negociaciones con ilegales, donde Iván Cepeda tuvo protagonismo: “Colombia necesita una agenda seria de seguridad y presencia territorial del Estado. El incremento de la inseguridad, el crimen, el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales en buena parte del territorio nacional exige recuperar el control, proteger a la ciudadanía y enfrentar las economías ilegales. También exige proteger la biodiversidad, porque no hay agenda ambiental sin seguridad, paz y control territorial. Nuestro plan guardián es la respuesta más sólida para superar la inseguridad y el fracaso de la paz total”.

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El quinto contempla el programa Colombia, la más educada: “No es un titular. Es el camino para generar más oportunidades, equidad, inclusión y bienestar para todos. La educación debe acompañar a las personas desde la primera infancia hasta su proyecto de vida, con calidad, pertinencia y sin dejar a nadie atrás. Necesitamos fortalecer a maestras y maestros, recuperar los aprendizajes y abrir más oportunidades para que las y los jóvenes puedan estudiar, graduarse, trabajar y construir su futuro en Colombia”.

El sexto habla del sistema de salud: “Hay que garantizar atención oportuna, medicamentos disponibles, condiciones y bienestar para el personal médico, apoyo a las personas cuidadoras y un modelo sostenible, justo y transparente. El sistema debe volver a estar centrado en la dignidad de los pacientes, con reglas claras, buen manejo de los recursos y presencia real en los territorios”.

El séptimo propone a los jóvenes como protagonistas: “Que el lugar donde se nace no determine el futuro. Transformar el talento de los y las jóvenes en el principal motor de desarrollo del país. Se necesita con urgencia que el Estado priorice su salud mental. Asegurar que cada joven pueda alcanzar su máximo potencial; conectando la educación con su vocación individual, eliminando las barreras al primer empleo e impulsando la educación digital. Que ningún(a) joven encuentre en la ilegalidad su proyecto de vida. Herramientas, conectividad y capital para que lideren la transformación productiva y social de Colombia”.

El octavo describe un Estado que garantice y profundice los derechos de la Constitución de 1991: “Queremos un gobierno plural e incluyente, que proteja y respete a todas las personas, sin amenazas ni estigmatizaciones. Un Estado presente en los territorios, eficiente y capaz de resolver sus necesidades, no atrapado en el clientelismo, los amiguismos ni la incompetencia. Colombia no se vive igual en todas partes. Por eso gobernar es llegar a las regiones, escuchar a las comunidades y abrir oportunidades para jóvenes, comunidades étnicas, adultos mayores, población LGBTIQ+, víctimas del conflicto y para quienes han sido históricamente olvidados. Los derechos y la igualdad de las mujeres son innegociables”.

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El noveno apuesta por el desarrollo productivo con inclusión social: “Colombia debe atraer inversión privada, impulsar un desarrollo sostenible que proteja nuestra biodiversidad y garantizar condiciones dignas para el empleo de las y los trabajadores. Necesitamos seguridad jurídica y una infraestructura que impulse la competitividad e integre nuestras regiones, con una política de desarrollo productivo que nos proporcione prosperidad, inclusión y bienestar”.

Finalmente, recuperar las relaciones internacionales: “La diplomacia no puede seguir dependiendo de peleas personales, improvisaciones o afinidades ideológicas. Necesitamos una política exterior soberana, pragmática y guiada por el interés nacional. Creemos en el diálogo, la colaboración y una Colombia abierta al mundo, y el mundo en Colombia. Rechazamos cualquier intento de injerencia en nuestras decisiones y exigimos respeto por nuestra soberanía, como respetaremos la de todos los países”.