Gabriel Becerra, coordinador de la campaña de Iván Cepeda, dijo que “ya están los puentes” con Sergio Fajardo

Una de las primeras movidas que se sabía que tendría que hacer el petrismo para sumar votos para la segunda vuelta presidencial era buscar a los candidatos del denominado “centro”, que podrían tener los votos que necesitan para lograr el propósito de ganarle a Abelardo de la Espriella.

Juan Fernando Cristo invitó a Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo a un “gran acuerdo nacional” con Iván Cepeda

El coordinador de la campaña de Iván Cepeda, Gabriel Becerra, aseguró que supuestamente se estarían dando las conversaciones con Sergio Fajardo, quien logró más de un millón de votos el pasado domingo 31 de mayo.

“Puedo decir con alta certeza que desde la campaña ya están los puentes y los primeros diálogos, no solamente por el doctor Sergio Fajardo, sino con otras aspiraciones y candidaturas”, aseguró Becerra.

El congresista del Pacto Histórico explicó que desde el domingo ha hablado con personas cercanas a Fajardo, incluyendo a la representante a la Cámara Jennifer Pedraza y otros grupos del “centro político”.

Becerra reconoció que habría diferencias con los planteamientos de Fajardo, pero que también habría coincidencias en algunos puntos.

Por su parte, Pedraza dijo que Iván Cepeda no los ha buscado directamente y que la conversación para una posible alianza tiene que darse entre los líderes de cada sector, es decir, entre Cepeda y Fajardo.

“Iván Cepeda no nos ha buscado directamente, él como candidato presidencial, y pienso que cualquier conversación en este caso tiene que ser con el candidato porque tenemos que saber si él está en esa disposición de apartarse de estas posturas del presidente o, si al contrario, sigue siendo un notario y no tiene autonomía frente a lo que se viene para el país”, aseguró la congresista.

Pedraza aclaró que hasta el momento el propio Cepeda no ha convocado ni pública ni privadamente a Sergio Fajardo para hacer una alianza. “Ahí tampoco vemos una claridad de parte del candidato directamente”, dijo.

La representante Jennifer Pedraza dijo que los acercamientos no han sido directamente entre Cepeda y Fajardo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El petrismo buscará ese millón de votos que logró el exalcalde de Medellín en las urnas. Hasta ahora, Fajardo no ha dicho cuál será su movimiento, pero ha dado luces de que esta vez no se apartará de la discusión como sucedió en la campaña de 2018, hecho por el que fue criticado fuertemente por el petrismo.

Algunos han mencionado que Fajardo ha recibido fuertes críticas de este grupo, como cuando la senadora Isabel Cristina Zuleta dijo que lo habían “quemado” y admitió que no fue fácil.

Asimismo, varios seguidores del petrismo en redes sociales, con cuentas de miles de seguidores, lo habían maltratado en varias ocasiones.