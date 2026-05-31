“Gracias a ese millón de votos que nos dieron la confianza”: Sergio Fajardo celebra el resultado electoral

El candidato presidencial se pronunció sobre los 1.006.870 que ha logrado con el 99,74 % de las mesas escrutadas. “Gracias a ese millón de votos que nos dieron la confianza”, dijo a los medios de comunicación en su primera declaración tras la jornada electoral.

La última elección de Sergio Fajardo: el profesor busca la Presidencia reivindicando una forma diferente de hacer política

“Este millón de votos es importante para definir la suerte de nuestro país y la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia el que está en nuestras manos y vamos a hacer que Colombia piense sobre lo que hemos hecho. Vamos a contribuir a que este país sea mucho mejor, y no nos vamos a resignar a mirar una confrontación, sino que vamos a ser protagonistas de lo que falta en esas elecciones”, agregó.

Fajardo dijo que en esta campaña enfrentó múltiples “adversidades”. “Las enfrentamos con dignidad, con nuestros principios, con nuestros sueños, con nuestros ideales, con nuestra decencia y ese mensaje es muy importante para toda Colombia”, dijo.

Sergio Fajardo dijo que sería su última campaña. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Precisamente, uno de los análisis preliminares que se han hecho es a dónde irá a parar ese millón de votos que logró Fajardo, si terminarán donde Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella.

Fajardo fue creciendo en las últimas semanas. En las redes sociales, el exalcalde de Medellín logró ganar adeptos, especialmente entre los jóvenes.

El exgobernador de Antioquia había confirmado que esta sería su última campaña. “Sin duda que es la última y yo espero que esta última me permita ser presidente de Colombia y por eso estamos luchando”, aseguró.

Fajardo había dicho que esta había sido una de las campañas más duras, pero dijo que se sentía orgulloso de lo que logró en esta contienda. “Me siento muy orgulloso de lo que logramos”, dijo.

Sergio Fajardo tuvo el apoyo de los jóvenes. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Me siento tranquilo porque yo hice lo que tenía que hacer. Quien lucha por sus principios, por sus ideales, por sus convicciones, nunca pierde; yo, ¿por qué voy a perder?”, agregó el candidato presidencial.

Fajardo había votado en Medellín en la mañana de este domingo 31 de mayo; posteriormente, llegó a Bogotá, donde esperó los resultados junto a su equipo.

Más allá de su papel en la segunda vuelta, en la que promete ser decisivo, el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia será recordado como uno de los políticos que tuvo pocas tachas en su carrera. Siempre se le reconoció como un líder decente, alejado de las confrontaciones, los ataques personales y tuvo pocos escándalos a su alrededor.