En política, en ocasiones, la constancia premia a quienes persisten, especialmente en su camino a la Casa de Nariño, pero a Sergio Fajardo no le tocaría ese destino si todo sale como lo pronostican las encuestas. Según la más reciente medición de AtlasIntel para SEMANA, Fajardo tiene el 3,9 por ciento y se encuentra en la cuarta plaza, por lo que no lograría el paso a la segunda vuelta presidencial, aunque todo apunta a que pueda lograr un resultado importante.

Fajardo ha dicho que, más allá de lo que pase, este será su último intento. Luego de 26 años de trabajar en política, tras haber salido de la academia, no volvería a intentarlo en otra ocasión. “Sin duda que es la última y yo espero que esta última me permita ser presidente de Colombia y por eso estamos luchando”, afirmó en entrevista con SEMANA.

Sergio Fajardo, candidato presidencial, aseguró que esta será la última vez que se lance a la presidencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El político paisa buscó tres veces la Presidencia y en 2010 acompañó a Antanas Mockus como fórmula vicepresidencial e hizo parte del fenómeno de la ‘ola verde’. En 2018 fue la vez que estuvo más cerca de llegar a la Casa de Nariño gracias a una alianza que hizo con Claudia López y Jorge Enrique Robledo. En esa ocasión, Fajardo obtuvo 4.589.696, por detrás de Gustavo Petro, quien logró 4.851.254, y eso le dio el paso a la segunda vuelta. Tras el resultado, el petrismo lo criticó fuertemente por irse de vacaciones a Nuquí y no respaldar a Petro frente a Iván Duque, quien terminó ganando ese pulso electoral.

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En 2022 volvió a intentarlo, pero en esa ocasión decidió formar parte de la Coalición Centro Esperanza, que él mismo ha reconocido que fue un fracaso político. “Fue un proceso amargo con una incapacidad para hacer las cosas”, dijo recientemente.

Esta vez, en 2026, no quiso participar en ninguna alianza y, aunque conversó con varios candidatos, prefirió seguir su camino solo, aprendiendo las enseñanzas que le habían dejado las anteriores contiendas.

Fajardo ha participado en nueve campañas políticas a lo largo de su carrera y se siente orgulloso de no haber tenido que recurrir a las malas prácticas de la política tradicional. Por ese hecho, considera que su carrera ha sido exitosa más allá de si llega a la presidencia. “Me siento muy orgulloso de lo que logramos”, afirmó.

Sergio Fajardo, candidato presidencial, habló de la razón por la que no participó en estas elecciones de una alianza. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Él mismo ha reconocido que no lograr el objetivo de la presidencia en estas elecciones podría tener relación con el nivel de polarización que vive el país, en el que los ciudadanos estarían más interesados en propuestas que mueven fibras en cada uno de los sectores. “Esta campaña ha sido la más dura de todas”, reconoció. Para Fajardo, el principal problema de los colombianos es la incapacidad de resolver las diferencias de manera civilizada.

“Me siento tranquilo porque yo hice lo que tenía que hacer. Quien lucha por sus principios, por sus ideales, por sus convicciones, nunca pierde; yo, ¿por qué voy a perder?”, agregó.

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En medio de la campaña de 2026, buscó conquistar el voto de los jóvenes. En entrevista con Yesid Lancheros, director general de SEMANA, rodeado de varios de ellos, dijo que, si no logra el objetivo, continuará apoyándolos en esos procesos. “Claro que sí”, respondió cuando le preguntaron si habrá Sergio Fajardo para rato.

Fajardo será recordado como uno de los políticos que tuvo pocas tachas en su carrera. Siempre se le reconoció como un líder decente, alejado de las confrontaciones, los ataques personales y tuvo pocos escándalos a su alrededor.

En 2025, la Sala Especial de Primera Instancia precluyó una investigación en contra del exgobernador de Antioquia por el presunto delito de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades por una concesión minera cuando estaba al frente del departamento. Más allá de eso, no tuvo escándalos ni se codeó con políticos cuestionables. De hecho, en el café que se tomó con Paloma Valencia en los últimos días, le recalcó a ella este hecho.

Los candidatos Paloma Valencia y Sergio Fajardo se reunieron en Barranquilla. Foto: Captura de pantalla

Fajardo aclaró que aceptó esa cita porque puso la condición de que la conversación iba a ser pública y transparente, de cara a la ciudadanía. “Yo no me reúno en privado”, dijo sobre ese tipo de encuentros. “No tenía que hacer una alianza, tenemos políticas distintas”, afirmó sobre la idea que se planteó de sumarse a la campaña de Valencia.

El candidato le criticó a la aspirante del Centro Democrático que haya hecho campaña al lado de algunos políticos cuestionados. “Usted se paró allá con unas personas con las que yo nunca en la vida me pararía en ninguna parte”, le dijo.

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Fajardo reveló también que en medio de la campaña, Juan Daniel Oviedo, la fórmula vicepresidencial de Valencia, le contó que desde esa coalición habían pensado enviarle una carta para pedirle que se sumara a ellos, pero él les pidió no presentarla porque se las iba a negar. “Nos evitamos tener una confrontación innecesaria”, afirmó.

Aunque hizo una alianza con Claudia López en 2022, hoy está distanciado de la exmandataria local. A finales del año pasado se reunió con ella, pero no lograron acuerdos. “No soy rencoroso”, dijo sobre esa relación que terminó fracturada. “No tengo que salir a decirle nada a Claudia López, que ella piense lo que quiera, la conozco muy bien”, agregó.

Sergio Fajardo actualmente se encuentra distanciado de Claudia López. Foto: SEMANA

Fajardo ha sido distante con Gustavo Petro. Criticó su gobierno por los hechos de corrupción que han sucedido a lo largo de los últimos cuatro años y recordó que muchas de esas denuncias han salido de la propia Casa de Nariño. “Ahí está el diablo gobernando”, criticó.

El candidato ahora ha emprendido otra batalla que dará de qué hablar en los próximos meses. Se trata de un referendo en contra de la constituyente que está promoviendo, para lo cual convocó a los abogados Mauricio Pava y Sergio Bueno y que lleva el eslogan “Fajarse la Constitución”.

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“La Constitución tiene mecanismos para hacer modificaciones, para hacer reformas que necesita el país, pero no se necesita romper la Constitución para hacer otra en un momento en que Colombia está totalmente dividida”, afirmó.

El candidato dijo que si llega a la presidencia buscaría arreglar de manera prioritaria la crisis del sistema de salud y acabaría con la paz total del Gobierno. “Es una paz mal hecha, la criminalidad en sus múltiples actuaciones tiene sometida a Colombia”, criticó.

Sergio Fajardo, candidato presidencial, abordará la crisis del sistema de Salud de manera urgente. Foto: Semana

No se sabe si Fajardo volverá a la academia, si buscará nuevamente un cargo de elección popular o si definitivamente se retirará de la política, lo cierto es que será recordado como uno de los líderes políticos más influyentes de comienzos del siglo XXI en el país, al que su decencia se le confundió con “tibieza” y quien puso por encima sus principios que el objetivo de llegar a la presidencia a como diera lugar. Para Fajardo, en política los medios sí justifican el fin. “No le vendemos el alma al diablo y hemos mantenido esta línea”.