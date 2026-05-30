A pocas horas de que los colombianos asistan a las urnas para elegir presidente, la gran pregunta es si Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda tendrán la votación suficiente para ganar en primera vuelta. Es decir, si la puja por la Casa de Nariño se podrá resolver de inmediato este domingo.

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Según las encuestas que se divulgaron antes de que entrara en vigencia la veda, De la Espriella y Cepeda punteaban en intención de voto y, en el caso del estudio de AtlasIntel para SEMANA, ambos registraban un empate técnico por el primer lugar. De acuerdo con los datos, De la Espriella venía experimentando un crecimiento acelerado hasta prácticamente alcanzar a Cepeda. Polymarket, la casa de apuestas más grande del mundo, también evidenció esta semana que De la Espriella tiene 61 por ciento de posibilidades de ser el nuevo presidente, mientras que las opciones de Cepeda son del 39 por ciento y las de Valencia llegan apenas al 3 por ciento.

Asimismo, según la plataforma Kalshi, De la Espriella tendría una probabilidad del 58 por ciento de llegar a la presidencia, mientras que la de Cepeda es del 40 por ciento y la de Valencia, del 6,1.

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En todo caso, la última semana antes de las elecciones, como es habitual, resulta particularmente definitiva. Aunque no existen encuestas publicables, hay hechos que disparan o desploman a cualquier candidato. En el caso de De la Espriella, antes de la cita en las urnas concedió emotivas entrevistas al lado de su esposa, Ana Lucía Pineda, en las que prometió hacer realidad la “patria milagro”, una de sus principales banderas de campaña. Sus seguidores estuvieron activos en las redes sociales con mensajes de apoyo al Tigre, quien por primera vez incursiona en política electoral.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: Campaña Iván Cepeda / Javier de la Cuadra/ JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA/ Alejandro Bernal - stock.adobe.com

Pese a que fueron días de ataques frontales de la candidata Paloma Valencia hacia De la Espriella, de quien dijo en diferentes medios que es “lo mismo” que Cepeda, él solo tuvo palabras de “respeto y consideración” hacia ella.

Las últimas horas han sido intensas en las campañas. Este viernes, De la Espriella logró que Ecuador desmontara por completo los aranceles que había impuesto al comercio con Colombia. Para ello, el candidato sostuvo un diálogo con el presidente Daniel Noboa, con quien asumió compromisos en materia de lucha contra el crimen en la frontera y cooperación energética en caso de llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

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Por su parte, Cepeda se arriesgó a realizar eventos masivos en medio de la prohibición legal con la excusa de que se trataba de actos en recintos cerrados. También se vio al presidente Gustavo Petro empeñado a fondo en la costa Caribe, haciendo política pura y dura por su candidato, bajo el argumento de “despedirse” de los costeños. La última encuesta de AtlasIntel para SEMANA mostró que De la Espriella domina la intención de voto en esa región, fundamental a la hora de definir quién puede ser el nuevo presidente de Colombia.

Cepeda también anunció a Iván Velásquez, exministro de Defensa de Petro, como su hombre fuerte en la lucha contra la corrupción, una de las debilidades de este Gobierno. El candidato del Pacto Histórico agudizó sus ataques contra el expresidente Álvaro Uribe, su principal contradictor político y contra quien libra un polémico proceso judicial.

Este viernes, De la Espriella logró que Ecuador desmontara por completo los aranceles que había impuesto al comercio con Colombia. Foto: Catalina Olaya

Frente a la posibilidad de que las elecciones se zanjen por completo este domingo, hay que recordar que el último presidente que logró un triunfo en primera vuelta fue Uribe, tanto en 2022 como en 2006, cuando fue reelegido. Luego, sus candidatos, Juan Manuel Santos (2010) e Iván Duque (2018), ganaron la primera vuelta, pero tuvieron que ir a una segunda para asegurar la presidencia. Lo mismo ocurrió con Gustavo Petro en 2022. E incluso Santos, ya con Uribe como opositor suyo, perdió la primera vuelta frente a Óscar Iván Zuluaga en 2014, pero ganó la segunda apoyado por la izquierda, el clan de los Ñoños en Córdoba, la bandera del proceso de paz con las Farc y la plata de Odebrecht.

Tanto De la Espriella como Cepeda han hecho una fuerte campaña para tratar de ganar en primera vuelta y ese ha sido el mensaje estratégico a sus bases, especialmente en el último mes.

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De la Espriella popularizó un cántico que se viralizó en las redes de una voz con acento argentino, evocando la campaña de Milei, que dice: “Vamoo, vamoo, Abelardo, que en primera tenemos que ganar”. Cepeda activó publicidad política en los medios y las redes sociales, con mensajes que afirman: “Soy Iván Cepeda y quiero ser su presidente en primera vuelta”, emulando a Petro en la campaña de 2022.

Ante este panorama, la gran incógnita es si habrá una segunda vuelta entre De la Espriella y Cepeda, como lo vaticinaron las grandes firmas encuestadoras (AtlasIntel, Guarumo, Invamer y CNC).

Cepeda se arriesgó a realizar eventos masivos en medio de la prohibición legal con la excusa de que se trataba de actos en recintos cerrados. Foto: Lina Gasca

Si ambos llegan a medirse en un escenario de segunda vuelta el próximo domingo 21 de junio, De la Espriella, con el 50 por ciento, derrotaría a Cepeda (41,3 por ciento), es decir, le sacaría una ventaja de 8,7 puntos porcentuales, según el último estudio de AtlasIntel para SEMANA, publicado el pasado 23 de mayo.

¿Qué pasará con Paloma?

La campaña de Paloma Valencia, luego de la Gran Consulta por Colombia, ha ido de más a menos. La estrategia no le funcionó. Las controversias permanentes con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, la desgastaron y demostraron que sumar entre diferentes no es fácil. Aunque la intención fue noble, el propósito no se logró y no conquistó al electorado. Por el contrario, le ahuyentó gran parte de los votos uribistas, que se fueron a la campaña de De la Espriella.

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Asimismo, la unión de Valencia con los partidos, que llegaron con los políticos cuestionados, puso a la candidata a dar explicaciones de forma reiterada. Muchos no entendieron por qué una mujer transparente en su trayectoria decidió asumir el costo de tener en sus filas a condenados como Wilmer Carrillo, representante a la Cámara de La U, quien le hizo un evento en Cúcuta. A Didier Lobo, de Cambio Radical, condenado por corrupción, que la apoyó públicamente. Y al también condenado Jhony Besaile, quien, paradójicamente, la respaldó y dijo que lo hacía porque ella no tenía escándalos de corrupción.

Igualmente, sorprendió ver a Valencia en Barranquilla en tarima, en el cierre de su campaña, junto con Yessid Pulgar, hermano del condenado Eduardo Pulgar. Pero no solo eso. También causó sorpresa cuando el pasado domingo, en el Movistar Arena, pidió un aplauso para Óscar Iván Zuluaga, en juicio por presuntamente recibir dineros de Odebrecht para su campaña de 2014.

La candidata del Centro Democrático Paloma Valencia. Foto: Colprensa

Esta semana, Valencia cambió de estrategia de la mano de su nuevo asesor, Danny Quirós, y decidió atacar frontalmente a Abelardo de la Espriella, pese a que siempre dijo que votaría por él si el abogado pasaba a una segunda vuelta. Valencia calificó como asquerosa la campaña de De la Espriella, dijo que él no representaba lo mismo que ella y lo igualó a Cepeda. Asimismo, lo culpó de ataques en su contra y del presidente Uribe, aunque De la Espriella nunca se ha referido en malos términos hacia ella y menos hacia el expresidente Uribe.

La preocupación hoy es una sola: si se cumple lo que dicen las encuestas y hay una segunda vuelta entre De la Espriella y Cepeda, ¿qué hará Valencia? ¿Se tragará sus palabras y apoyará al Tigre para derrotar al candidato del continuismo de Petro? ¿Dejará en libertad a sus votantes? ¿O dirá de frente que no votará por De la Espriella? Lo que es cierto es que su campaña está desinflada y sectores de La U cuestionaron las discrepancias en el propio Centro Democrático.

Valencia, en cualquier caso, tendrá que ser muy cuidadosa porque lo que está en juego es la democracia y la libertad. Ella, que es una política profesional, deberá cuidar muy bien cada paso que dé luego de que se conozcan los resultados este domingo.

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Los ojos también estarán puestos en lo que hará el expresidente Uribe, jefe natural del Centro Democrático, quien ha apoyado irrestrictamente a la candidata y ha sido cuidadoso en no generar heridas irreconciliables con De la Espriella. Aunque Valencia dijo que Abelardo es lo mismo que Cepeda, sin duda, es fácil predecir que Uribe apoyará al Tigre en una eventual segunda vuelta. Al fin y al cabo, hay una amistad entre ambos de más de 15 años y una larga relación con el padre de este. Luego del lunes, la maquinaria del Centro Democrático formaría parte de la campaña de De la Espriella.

Lo que no se sabe es si el expresidente Uribe cumplirá un papel protagónico o si simplemente dará un guiño. En todo caso, es una realidad que parte de su partido ya se encuentra con De la Espriella porque allí se sienten mejor representados. De hecho, hace apenas unos días, Daniel Briceño, el congresista más votado del Centro Democrático, lanzó una frase reveladora: todo estaba bien “hasta que llegó” Juan Daniel Oviedo a la campaña de Valencia.

Sin importar los motivos y las diferencias –de lado y lado– en la oposición, esta elección es histórica para el futuro de Colombia. Foto: Guillermo Torres / Semana

Sin importar los motivos y las diferencias –de lado y lado– en la oposición, esta elección es histórica para el futuro de Colombia. La unión es perentoria para derrotar a Cepeda en las urnas. A pesar de la guerra en las redes sociales, hay cosas en común: evitar una constituyente, recuperar el sistema de salud y la seguridad, empoderar a la fuerza pública, acabar con la paz total –que les ha dado beneficios a narcos y criminales– y librar una lucha frontal contra la corrupción. Sobre esos puntos tendrá que haber acuerdos. Si se produce la segunda vuelta entre Cepeda y Abelardo, el Tigre encarnaría esas batallas de la oposición contra el petrismo. Sería apoyarlo o perder el país.

También hay expectativa, de cara a ese posible escenario de segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella, sobre qué camino tomarían Sergio Fajardo, Claudia López y los otros integrantes de la Gran Consulta por Colombia. Paloma y Oviedo, en medio de la pelea con Abelardo, han dicho que no votarían por él. Habrá que ver si la realidad y la responsabilidad política los llevan a ambos a cambiar de opinión por el bien de Colombia.