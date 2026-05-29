Colombia tendrá la elección más observada de su historia: más de 1.300 veedores internacionales vigilarán las elecciones este domingo

A dos días de la primera vuelta presidencial, Colombia se prepara para una jornada electoral que no solo será observada por más de 41 millones de votantes, sino también por una misión internacional sin precedentes. Según cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), 1.330 observadores internacionales de 22 países y 26 organizaciones acompañarán el proceso, la cifra más alta registrada en la historia electoral del país.

La magnitud del despliegue refleja la atención que despiertan unas elecciones marcadas por la polarización política, las tensiones entre sectores del poder público y las advertencias sobre la desinformación. A todo esto se suma otro dato relevante: 373.612 testigos electorales nacionales fueron acreditados para vigilar las mesas de votación, con una cobertura del 98,31 % del total instalado en el país.

Durante la instalación oficial de la Misión de Observación Internacional en Bogotá, el presidente del CNE, magistrado Cristian Quiroz, destacó el carácter histórico de la operación. “Tenemos casi 1.300 observadores internacionales, consolidando el acompañamiento internacional más grande en la historia democrática de nuestro país”, afirmó.

Magistrado Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

La misión reúne representantes de organismos como la Unión Europea, la OEA, IDEA Internacional, Transparencia Electoral, el Centro Carter y autoridades electorales de distintos países de América y Europa. Entre las delegaciones acreditadas figuran representantes de México, España, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana, Indonesia y Dinamarca, entre otros.

El registrador nacional, Hernán Penagos, aprovechó el encuentro para enviar un mensaje de tranquilidad. “Hoy las autoridades electorales de Colombia pueden garantizar absoluta eficiencia y transparencia del proceso electoral”, aseguró. El funcionario insistió en que el modelo colombiano mantiene un componente esencialmente manual, respaldado por actas físicas, jurados de votación y múltiples mecanismos de verificación.

Las voces internacionales respaldaron esa lectura. José Jesús Hernández, magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, aseguró que Colombia cuenta con “un sistema democrático establecido, un sistema democrático fuerte” y destacó el compromiso de las autoridades con el cumplimiento de las reglas de juego. A su juicio, la observación internacional aporta transparencia y seguridad jurídica tanto para los ciudadanos como para los actores políticos.

En la misma línea se pronunció José Luis Mateos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca e integrante de la misión. Tras revisar el funcionamiento del sistema electoral colombiano, afirmó que los ciudadanos pueden tener confianza en las instituciones. “El proceso electoral cuenta con las suficientes garantías como para que goce de la legitimidad y la transparencia que se espera de una democracia consolidada”, señaló.

Mateos fue incluso más allá. “Colombia sorprende por lo serio que se lo toma su administración electoral y sus órganos electorales”, y advirtió que el país puede convertirse en una referencia regional en materia de organización electoral.

La canciller Rosa Villavicencio destacó que la presencia de las misiones internacionales fortalece la legitimidad del proceso. “La democracia se fortalece cuando el mundo observa, acompaña y cree en la voluntad libre de los pueblos”, dijo durante la ceremonia de apertura del evento.

Junto a los mensajes de confianza también aparecieron las alertas. La defensora del Pueblo, Iris Marín, reveló que 82 municipios se encuentran en el máximo nivel de riesgo electoral y advirtió sobre el aumento de hechos de violencia política durante la campaña.

Sin embargo, el mensaje general fue de confianza institucional. Durante la jornada también se firmaron tres acuerdos de cooperación internacional entre el CNE, la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), IDEA Internacional y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con el objetivo de fortalecer el intercambio regional en materia de democracia, participación política e innovación tecnológica.

La elección del domingo definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años. Pero también pondrá a prueba la capacidad de las instituciones para desarrollar una jornada que será observada como nunca antes por la comunidad internacional. Como resumió Penagos ante los observadores extranjeros: “La democracia no puede depender del estado de ánimo electoral. La democracia es una sola”.