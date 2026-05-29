Este es el error al frenar que hace que la llanta trasera derrape en una bicicleta eléctrica: conoce los pasos para evitarlo

Al momento de conducir una bicicleta eléctrica, siempre existe una pequeña brecha entre la emoción de conducir este vehículo al aire libre y los peligros que se presentan si hay un mal cálculo, sobre todo en aquellas situaciones cuando la velocidad es alta y uno se ve obligado a frenar de manera repentina.

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En ocasiones así, uno de los mayores riesgos que enfrenta el ciclista es el derrape de la rueda trasera, ya que, al ocurrir en un instante, el piloto está en una confrontación para recuperar el control.

En ocasiones, puede que termine perdiendo y la consecuencia sea más grave de lo esperado.

¿Qué provoca el derrape de la rueda trasera de la moto?

De acuerdo con la marca de bicicletas eléctricas Fiido, existen varias razones por las que las ruedas traseras derrapan mientras el piloto está conduciendo a altas velocidades.

Una de ellas es un frenado abrupto, ya que manejar a esa rapidez provoca que el neumático trasero se bloquee o derrape. La mayoría de los modelos, que poseen motores potentes y los permiten ir a grandes velocidades, son propensos a ello.

Otra de las causas es si hay una baja fricción en la carretera, en donde si esta presenta puntos resbaladizos, zonas mojadas o superficies heladas, provoca una reducción de contacto entre las llantas y el suelo.

Adaptar la velocidad al entorno reduce significativamente el riesgo de derrapes. Foto: Getty Images

Esto provoca que la rueda trasera de la bicicleta comience a perder tracción y que derrape en situaciones de emergencia.

También es importante revisar el estado de los neumáticos, ya que si estos presentan desgaste o no tienen la presión de aire suficiente, puede reducir de manera significativa la tracción del vehículo, lo que aumenta las probabilidades de un derrape.

Finalmente, hay que verificar que la bicicleta no se sienta pesada, sobre todo si lleva equipaje a la mano. Tener demasiada carga aumenta más las opciones de que la bicicleta derrape, especialmente al moverse por zonas en alta velocidad.

Estos son los pasos para evitar un derrape a alta velocidad

Según Fiido, lo ideal es tener la mayor calma posible. Si uno comienza a entrar en pánico, deriva en reacciones incorrectas, lo que puede empeorar la situación.

Lo importante es tener una mente tranquila y un pensamiento claro para poder tener de vuelta el control de la bicicleta.

Otra recomendación es soltar gradualmente el freno, ya que permite reducir la fuerza de frenado y que el neumático recupere tracción. Si se frena con bastante fuerza, la rueda podría bloquearse y empeorar el derrape.

Las bicicletas eléctricas requieren especial precaución en superficies mojadas o irregulares. Foto: Getty Images

También busca evitar algún giro brusco cuando notes el derrape, porque puede provocar una mayor pérdida de control. Por ende, es importante mantener el manillar firme y a la vez evitar algún movimiento abrupto.

Utilizar tanto los frenos delanteros como el trasero al mismo tiempo es aconsejable, al igual que reducir la velocidad y adaptar el estilo de manejo a las condiciones del camino en donde uno está manejando, sobre todo si se encuentra en zonas resbaladizas o irregulares.