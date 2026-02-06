El Senado de Florida analiza una norma que limitaría la velocidad de las e‑bikes y exigiría licencias a ciertos conductores.

Florida podría eliminar los peajes: la propuesta del gobernador que cambiaría la movilidad

Regulación de e‑bikes en Florida: seguridad y límites de velocidad

En 2026, el estado de Florida está debatiendo una serie de propuestas legislativas que buscan actualizar y reforzar la regulación de las bicicletas eléctricas, un tipo de vehículo que ha ganado popularidad tanto en áreas urbanas como rurales por su practicidad y bajo costo de operación.

Estas iniciativas se centran, en parte, en limitar la velocidad de estos vehículos y establecer requisitos vinculados a su circulación, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir conflictos entre ciclistas, peatones y otros usuarios de la vía pública.

La más relevante de estas propuestas es el Senate Bill 382 (SB 382), presentada en la Legislatura estatal con el patrocinio del senador Keith Truenow, que ya se encuentra en revisión en comités legislativos.

Florida estudia nuevas reglas para bicicletas eléctricas. Foto: Getty Images

¿Qué cambios introduce la propuesta?

Bajo el esquema actual de Florida, las bicicletas eléctricas, definidas legalmente como bicicletas con motor eléctrico y asistencia al pedaleo hasta un tope de velocidad y potencia, se consideran vehículos equivalentes a bicicletas tradicionales.

Por lo anterior, no están sujetas a licencias, registros o requisitos de seguro, siempre que cumplan ciertos límites técnicos, como se registra en la página oficial Flsenate.gov.

Las propuestas legislativas en debate buscan modificar esta situación de varias maneras:

• Regulación de velocidad en espacios compartidos: Una de las medidas más destacadas del SB 382 es la limitación de la velocidad a 10 millas por hora (unos 16 km/h) para bicicletas eléctricas cuando circulan en aceras o senderos compartidos con peatones, siempre que haya personas en un radio cercano.

• Clasificación por capacidad y potencia: El proyecto también contempla la creación de una clasificación diferenciada para vehículos eléctricos con motores de alta potencia (más de 750 vatios) y capaces de superar las 28 millas por hora (45 km/h), que serían reclasificados como “motocicletas eléctricas” en lugar de e‑bikes.

• Licencias y formación: Otra propuesta asociada, incluida además en iniciativas como el House Bill 243, requiere que quienes operen e‑bikes capaces de alcanzar las velocidades más elevadas (conocidas como Clase 3) posean una licencia de conducir válida o un permiso de aprendizaje.

Además, se planea incorporar contenido sobre bicicletas eléctricas en los exámenes para obtener licencias, de acuerdo a lo que se informa en FloridaBicycling.com.

Florida endurece las reglas para las matrículas de vehículos: multas millonarias y riesgo penal

• Penalizaciones por modificaciones y reportes: Las propuestas también buscan sancionar modificaciones no autorizadas que alteren la velocidad del motor, con el fin de prevenir que ciclistas conviertan sus bicicletas en vehículos más potentes de lo permitido sin cumplir los requisitos correspondientes.

Asimismo, se exige a las fuerzas de seguridad que incluyan datos de e‑bikes en los informes de accidentes.

El impulso legislativo responde a un fenómeno concreto: la venta y uso de e‑bikes ha crecido de forma acelerada en los últimos años, lo que ha incrementado un aumento en las quejas de peatones y residentes sobre el tema.

Los proyectos, que incluyen tanto propuestas en el Senado (SB 382) como en la Cámara de Representantes (p. ej. HB 243), deben pasar por varias votaciones en comités y en las dos cámaras antes de llegar al gobernador para su promulgación.

Dependiendo de la versión aprobada, las nuevas reglas podrían entrar en vigor entre julio de 2026 y 2027.