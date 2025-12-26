Estados Unidos

Florida endurece las reglas para las matrículas de vehículos: multas millonarias y riesgo penal

La nueva ley prohíbe cubrir o alterar las placas de los vehículos. Conductores infractores podrían enfrentar años de cárcel.

Margarita Briceño Delgado

26 de diciembre de 2025, 1:12 p. m.
A partir de 2026, las nuevas normas de Florida exigen que las matrículas de todos los vehículos sean totalmente visibles. Cualquier obstrucción, incluso con marcos o cubiertas, puede generar multas de miles de dólares y cargos penales.
A partir del 2026, las nuevas normas de la Florida convertirán en delito cualquier acción que dificulte la lectura de las matrículas, generando multas de miles de dólares y posibles cargos penales, según la Ley HB 253 aprobada por el gobernador, Ron DeSantis.

Multas y sanciones en Florida por tapar o alterar matrículas

Medios como La Nación aseguran que la Legislatura de Florida aprobó la Ley HB 253, una reforma que eleva a delito cualquier acción que altere, cubra o dificulte la lectura de las matrículas de los vehículos. El objetivo, según las autoridades, es mejorar la seguridad vial, facilitar la identificación de automotores involucrados en incidentes y optimizar la eficacia de las cámaras automáticas y los sistemas de peaje.

Antes de la reforma, colocar un marco decorativo o cubrir parcialmente la matrícula constituía una infracción administrativa menor. Sin embargo, con la entrada en vigor de la normativa en 2026, incluso obstrucciones mínimas serán reclasificadas y pasarán de una simple falta de tránsito a un delito menor de segundo grado, con sanciones que incluyen multas de miles de dólares y hasta 60 días de cárcel.

Las penas se agravan si estos dispositivos son utilizados para cometer otros delitos, caso en el cual la conducta puede escalar a un delito grave de tercer grado. De acuerdo con Fox 35 Orlando, la ley también penaliza la venta y la posesión de dispositivos diseñados para ocultar matrículas, una medida que busca frenar la comercialización de accesorios que faciliten la evasión de los controles.

¿Cómo cumplir la ley de matrículas en Florida y evitar problemas legales?

La implementación de la Ley HB 253 ha generado confusión entre conductores, concesionarios y cuerpos policiales, especialmente por la ambigüedad de términos como “obstruir” o “visibilidad”. Muchos automovilistas han recibido multas por marcos de concesionarios o cubiertas transparentes que, hasta ahora, parecían inocuas.

Para evitar sanciones con la normativa que entrará en vigor en 2026, las autoridades recomiendan remover cualquier accesorio que cubra total o parcialmente la placa, evitar el uso de sprays o películas reflectivas y asegurarse de que la matrícula y la calcomanía de registro sean plenamente visibles desde distintos ángulos. Cumplir con estas pautas permite a los conductores minimizar el riesgo de multas o cargos penales.

Las nuevas leyes de Florida no exigen automáticamente reemplazar las placas existentes. Sin embargo, si la matrícula actual presenta daños, números desgastados o accesorios que obstruyan su visibilidad, se recomienda cambiarla o solicitar una nueva para cumplir con la normativa y evitar sanciones.

Las autoridades aclaran que el cumplimiento total de la visibilidad es obligatorio, independientemente de la antigüedad de la placa.

La Ley HB 253 marca un antes y un después en las normas de tránsito en Florida. Con multas que alcanzan miles de dólares y la posibilidad de enfrentar cargos penales, los conductores deben revisar sus placas y accesorios con anticipación.

Aumento del salario mínimo y cambios fiscales para 2026 en Florida: esto es lo que deben saber trabajadores y empresas

Mantener la matrícula totalmente visible no solo evita sanciones, sino que también contribuye a la seguridad vial en un estado con millones de vehículos en circulación.

Noticias Destacadas