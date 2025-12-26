Florida endurece las reglas para las matrículas de vehículos: multas millonarias y riesgo penal

A partir del 2026, las nuevas normas de la Florida convertirán en delito cualquier acción que dificulte la lectura de las matrículas, generando multas de miles de dólares y posibles cargos penales, según la Ley HB 253 aprobada por el gobernador, Ron DeSantis.

Multas y sanciones en Florida por tapar o alterar matrículas

Medios como La Nación aseguran que la Legislatura de Florida aprobó la Ley HB 253, una reforma que eleva a delito cualquier acción que altere, cubra o dificulte la lectura de las matrículas de los vehículos. El objetivo, según las autoridades, es mejorar la seguridad vial, facilitar la identificación de automotores involucrados en incidentes y optimizar la eficacia de las cámaras automáticas y los sistemas de peaje.

Antes de la reforma, colocar un marco decorativo o cubrir parcialmente la matrícula constituía una infracción administrativa menor. Sin embargo, con la entrada en vigor de la normativa en 2026, incluso obstrucciones mínimas serán reclasificadas y pasarán de una simple falta de tránsito a un delito menor de segundo grado, con sanciones que incluyen multas de miles de dólares y hasta 60 días de cárcel.

Las penas se agravan si estos dispositivos son utilizados para cometer otros delitos, caso en el cual la conducta puede escalar a un delito grave de tercer grado. De acuerdo con Fox 35 Orlando, la ley también penaliza la venta y la posesión de dispositivos diseñados para ocultar matrículas, una medida que busca frenar la comercialización de accesorios que faciliten la evasión de los controles.

A new Florida license plate frame law has left drivers guessing, prompting officials to clarify what could trigger fines or worse. https://t.co/h1BZ5Rems5 — SlashGear (@slashgear) December 19, 2025

¿Cómo cumplir la ley de matrículas en Florida y evitar problemas legales?

La implementación de la Ley HB 253 ha generado confusión entre conductores, concesionarios y cuerpos policiales, especialmente por la ambigüedad de términos como “obstruir” o “visibilidad”. Muchos automovilistas han recibido multas por marcos de concesionarios o cubiertas transparentes que, hasta ahora, parecían inocuas.

Para evitar sanciones con la normativa que entrará en vigor en 2026, las autoridades recomiendan remover cualquier accesorio que cubra total o parcialmente la placa, evitar el uso de sprays o películas reflectivas y asegurarse de que la matrícula y la calcomanía de registro sean plenamente visibles desde distintos ángulos. Cumplir con estas pautas permite a los conductores minimizar el riesgo de multas o cargos penales.

Las nuevas leyes de Florida no exigen automáticamente reemplazar las placas existentes. Sin embargo, si la matrícula actual presenta daños, números desgastados o accesorios que obstruyan su visibilidad, se recomienda cambiarla o solicitar una nueva para cumplir con la normativa y evitar sanciones.

Las autoridades aclaran que el cumplimiento total de la visibilidad es obligatorio, independientemente de la antigüedad de la placa.

La Ley HB 253 marca un antes y un después en las normas de tránsito en Florida. Con multas que alcanzan miles de dólares y la posibilidad de enfrentar cargos penales, los conductores deben revisar sus placas y accesorios con anticipación.

Mantener la matrícula totalmente visible no solo evita sanciones, sino que también contribuye a la seguridad vial en un estado con millones de vehículos en circulación.