Aumento del salario mínimo y cambios fiscales para 2026 en Florida: esto es lo que deben saber trabajadores y empresas

Como es usual, los gobiernos de los estados en Estados Unidos anuncian en las últimas semanas del año los cambios fiscales y en las leyes que serán implementados a partir del año entrante, con la finalidad de que las personas tengan en cuenta las normativas antes de que entren en vigor.

Uno de los cambios más importantes y que impacta a la mayoría de los estadounidenses es el aumento del salario mínimo, el cual varía de acuerdo con cada estado. Algunas regiones implementan el cambio desde el 1 de enero, mientras que otros suben el salario desde mitad de año.

El aumento de este año para los floridanos se reflejó en septiembre. | Foto: Adobe Stock

Así las cosas, Florida se une a los estados que aumentará el salario de las personas: Desde el pasado 30 de septiembre, las personas cuentan con un salario de 14 dólares por hora, luego de una enmienda que aprobó el aumento de 1 dólar en el pago de la nómina.

La medida aprobada este año también establece que cada 30 de septiembre, el salario de los trabajadores de Florida aumentará 1 dólar, hasta que el monto llegue a 15 dólares por hora. Por lo tanto, en el 2026, el salario verá una modificación, pero hasta finales de septiembre.

El 2026 será el último año de aumento de 1 dólar anual. | Foto: 123RF

Pese a que la iniciativa del incremento de 1 dólar cada año se suspende para el 2026, el aumento seguirá ocurriendo, debido a que se trata de un ajuste en el ingreso de las personas con base en la inflación y en el costo de vida.

Otros estados como Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Dakota del Sur, Hawaii, Maine, Michigan, Minnestoa, Missouri, Montana, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington también han anunciado el incremento en el ingreso de los trabajadores.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis. | Foto: Getty Images

Al mismo tiempo, el gobernador floridano Ron DeSantis anunció el nuevo presupuesto fiscal ara el año entrante. Esta propuesta fue nombra “Floridanos Primero” y establece 117,4 millones de dólares más; de los cuales 16,75 millones de dólares serán destinados para reservas y 250 millones de dólares para reducir la deuda.

“Desde que asumí el cargo de gobernador, hemos tenido superávits presupuestarios, hemos reducido la deuda heredada del estado en más del 50 % y hemos promulgado un alivio fiscal récord”, dijo el gobernador la semana pasada, de acuerdo con un informe oficial de su oficina.