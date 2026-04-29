Si el Banco Central de EE. UU. mantuvo tasas de interés, ¿el Banco de la República en Colombia le seguirá los pasos?

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió dejar las tasas de interés de referencia quietas, en el rango de 3,50 y 3,75 %, tras reunión efectuada este 29 de abril.

El turno para Colombia llegará este 30 de abril, cuando la junta directiva del Emisor se reúna, en un encuentro que tiene al país en vilo, luego de la fuerte controversia que se ha desatado alrededor de la política monetaria.

El contexto en Estados Unidos se produce en una economía que sigue mostrando un ritmo de crecimiento, aunque no dejan de estar en el ambiente las presiones sobre la inflación, que es una de las variables que lleva a los expertos de los bancos centrales, a tener en cuenta para la decisión sobre las tasas.

Es decir, hasta ahí el panorama parece similar al de Colombia, país en el que las tasas de interés están en 11,25 %, lo que ha llevado a una cierta disputa entre el Ejecutivo y el Banco de la República, la entidad que mayor credibilidad ha tenido hasta ahora entre los colombianos.

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Aunque la junta del Emisor en Colombia se ha mantenido incólume, pese a la fuerte crítica sobre sus decisiones, principalmente desde el Gobierno, que considera que se debe abrir la posibilidad de que la política monetaria se maneje distinto, en Estados Unidos se tenía la expectativa de que se iniciara un ciclo de recortes en las tasas, pues el presidente Donald Trump ha sido partidario de una destorcida, de manera que no se apriete mucho la posibilidad de crecimiento económico. No en vano, el resultado del PIB es uno de los termómetros con los cuales se mide la gestión de un gobernante.

Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: SEMANA / Getty Images

Para Estados Unidos, el tema de los intereses en el nivel en el que están implica un coletazo duro, pues maneja un modelo basado en la deuda, en consecuencia, un costo financiero alto se le vuelve insostenible.

De ahí que no parezca posible que se aplique una línea de recortes de tasas. Más aún, si el que podría freno a ello: Jerome Powell, sería candidato a salir de la baraja de la FED en mayo, y ya Trump ha hecho sonar candidatos a reemplazarlo.

A diferencia de Colombia, en Estados Unidos sí tienen mucho en cuenta el comportamiento del mercado laboral para tomar las decisiones de política monetaria en el objetivo de mantener la inflación bajo control.

De esa manera, los recortes de tasas en el país del norte solo se darían a finales de 2026 o a principios de 2027, ante la expectativa de las políticas de Trump con el tema de migración (allí se manejaban muchos empleos que, seguramente, los americanos no estarían dispuestos a ocupar.

Jerome Powell, presidente de la reserva federal, FED de Estados Unidos, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República de Colombia. Foto: Fotos SEMANA / Archivo

¿Asistirá el ministro de Hacienda?

Después de la reunión de marzo, cuando las tasas fueron elevadas en 100 puntos básicos, acumulando 200 puntos en lo que va del año, lo que las llevó al 11,25 %, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, abrió el debate para plantear, junto con el Gobierno, que la política monetaria debe ser manejada de manera distinta a la actual: con más participación y no solo de los “25 que entran en la encuesta del Emisor”, según dijo el funcionario en su momento.

Posteriormente se realizó un foro abierto, en el que varios académicos y otras personalidades pusieron sus puntos de vista. Desde el lado de un grupo amplio de exministros, académicos y economistas en general, entre tanto, el respaldo ha sido para el Banco de la República, que argumenta un entorno que no daría para bajar las tasas de interés como lo pide el Ejecutivo.

De ahí la trascendencia de la reunión que sostendrá este 30 de abril la junta del Banco Central colombiano.