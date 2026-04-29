En medio de tensiones globales y locales, el dólar abre más barato hoy miércoles en Colombia

El dólar inició su jornada este miércoles 29 de abril a 3.615 pesos frente a la tasa representativa del mercado vigente que es de 3.633 pesos con 76 centavos. Este movimiento se da en medio de expectativas locales y globales

Por el lado internacional, las tensiones se movieron por dos vías. La primera, el desarrollo del conflicto en Oriente Medio que ha disparado los precios del petróleo por encima de los 110 dólares por barril.

En ese sentido, Emiratos Árabes Unidos anunció su salida de la OPEP y de la OPEP+ a partir del 1° de mayo, con el objetivo de acelerar su producción de manera independiente –hecho que cuestiona la continuidad de esa organización que ha regulado el suministro de crudo desde la década de los 60-, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán se encuentra en “estado de colapso” y solicitó la apertura del Estrecho de Ormuz.

Irán culpa a Estados Unidos por el colapso en las negociaciones mientras mantiene cerrado el estrecho de Ormuz

El presidente Trump señaló que Irán “no es capaz de organizarse” y rechazó cualquier acuerdo que deje fuera el programa nuclear. The Wall Street Journal reportó que el mandatario de Estados Unidos advirtió a sus colaboradores que deben prepararse para un largo bloqueo de Irán. Por su parte, Teherán sentenció que no levantará su bloqueo del estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos no retire su bloqueo naval.

Y, por otro lado, como lo advierte un informe del Diario Financiero de Chile, la reunión de la Reserva Federal ofrecerá la oportunidad para despejar las dudas en torno al futuro de Jerome Powell y un posible movimiento de tasa hacia la segunda mitad del año.

hay expectativa por conocerse el futuro del presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell. (Foto por SAUL LOEB / AFP Foto: AFP

“La Reserva Federal será la protagonista durante la jornada. Se espera que el Senado apruebe hoy la nominación de Kevin Warsh como presidente de la Fed, gracias al dominio de los republicanos. Warsh, sin embargo, podría convertirse en el primer líder de la Fed en no contar con un apoyo bipartisano. De aprobarse su nominación, para cuando se dirija a la audiencia, Jerome Powell podría despedirse oficialmente, pues sería su última reunión como presidente del emisor. El mercado espera que la Fed mantenga la tasa de interés, y los futuros están mostrando mayores apuestas a que la pausa se extienda por el resto de 2026”, señala el informe del medio austral.

Señala que aún no está claro si Powell seguirá como gobernador de la Fed una vez que su mandato como presidente finalice oficialmente el 15 de mayo. El Diario Financiero explica que, de hacerlo, bloquearía la posibilidad para que la Casa Blanca nombre a otro gobernador y eventualmente podría ser un voto en contra de las reformas que Warsh espera implementar.

El precio del barril de petróleo superó la barrera de los 110 dólares, en medio de las tensiones en Oriente Medio. Foto: adobe stock

Los riesgos al alza para la inflación y a la baja para el empleo en Estados Unidos implican que la Reserva Federal deberá actuar con cautela. El mercado espera que la FED no recorte su tasa de interés durante el resto del año, explica un análisis de Bancolombia.

Por el lado local, el Consejo de Estado emitió una medida que suspendió el decreto que ordenaba el traslado de 25 billones de pesos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones, después de un decreto expedido por el Gobierno. Sin embargo, los recursos de los afiliados que ya cumplieron los requisitos para la jubilación deben ser girados y por ello las AFP deberán transferir unos 5,5 billones de pesos a Colpensiones en los próximos días.

Emiratos Árabes Unidos se retirará de la OPEP a partir de mayo

Además, hay expectativa por la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República en su reunión de mañana sobre el futuro de las tasas, que en el mercado se estima que pueden subir, en medio de las tensiones entre el Emisor y el Gobierno

De acuerdo con un informe de Bancolombia, la incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local, las elecciones presidenciales y las emisiones de deuda del Gobierno incidirán en la volatilidad de la tasa de cambio en los próximos meses.

En Colombia, el precio del dólar terminó la jornada del martes 39 pesos por debajo del cierre previo de inicio de semana. Según el análisis de Bancolombia, durante la sesión, exhibió un comportamiento mixto y registró una corrección significativa a la baja en la última parte de la jornada.

En este contexto, el máximo se situó en 3.622 pesos, el mínimo en 3.598 pesos con 25 centavos y el cierre en 3.602 pesos.

Se estima que el dólar en Colombia para el segundo trimestre se ubique en 3.600 pesos. Foto: Adobe Stock

En este contexto, la perspectiva para el peso colombiano sigue alineada con una tendencia lateral y amplia volatilidad, lo que soportaría niveles cercanos a los 3.600 en el segundo trimestre de 2026.