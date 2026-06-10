Dólar abre más barato este 10 de junio y sigue con tendencia a la baja

El dólar inició la jornada de este miércoles 10 de junio en 3.575 pesos, 6,46 pesos más barato frente a la tasa representativa del mercado que hoy se ubicó en 3.581,46 pesos.

La jornada empezó con, lo que llamó el Diario Financiero de Chile, una sesión de pérdidas para las materias primas, incluyendo el petróleo y el cobre. “El petróleo retrocede a pesar de los ataques entre Irán y Estados Unidos, reaccionando a reportes de un aumento del tráfico a través del estrecho de Ormuz”, señala el informe.

Cabe recordar que Estados Unidos atacó objetivos iraníes como reacción al derribo de uno de sus helicópteros. Irán respondió con ataques a objetivos militares estadounidenses en la región. Sin embargo, desde Washington, al parecer, busca evitar un escalamiento de las agresiones para asegurar la conclusión de un acuerdo en la región.

Dólar cayó en Colombia: así se mueve este 9 de junio

La atención del mercado está puesta en el dato de inflación en Estados Unidos, con el objetivo de identificar señales sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed) en materia de política monetaria.

En la primera semana de junio, y después de la primera vuelta en las elecciones presidenciales, Bancolombia advierte que el peso colombiano se apreció 2,7% y cerró en 3.590,75 pesos el viernes pasado. Foto: Adobe Stock

“La extensión del cierre del estrecho de Ormuz agravaría lo que ya es un escenario inflacionario. Analistas esperan que Estados Unidos reporte una inflación anual de un 4,2 % en mayo, desde el 3,8 % de abril. La inflación subyacente habría crecido de un 2,8 % en abril a una variación de 2,9 % anual en mayo”, agrega el análisis del medio austral.

Para Bancolombia, los riesgos al alza para la inflación y a la baja para el empleo en Estados Unidos implican que la Reserva Federal deberá actuar con cautela. El mercado espera que la Fed no recorte su tasa de interés durante el resto del año.

Elecciones: así se moverá el dólar frente a los eventuales triunfos de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

En Colombia, el precio del dólar el 9 de junio cerró la jornada 21,05 pesos por debajo del cierre previo. Durante la sesión, el peso colombiano mostró un comportamiento mixto, tal que alcanzó un mínimo de 3.565,02 pesos, un máximo de 3.595 pesos y finalmente cerró en 3.569,70 pesos, señala un informe de Bancolombia.

Agrega que el índice del dólar (DXY) —un indicador que mide el valor y la fortaleza del dólar estadounidense frente a una cesta de seis monedas de las economías más desarrolladas del mundo— se ubicó en 99,91 puntos (-0,14 %), en línea con el frágil alto al fuego entre Israel e Irán.

En el ámbito local, al inicio de la semana, los mercados reaccionaron a los datos de inflación de mayo. La inflación anual alcanzó un 5,84 %, con lo cual completó tres meses consecutivos al alza y registró su nivel más alto desde agosto de 2024. En este escenario, el repunte de la inflación confirma los desafíos que enfrenta el proceso de convergencia hacia la meta.

Un estudio de Corficolombiana afirma que la semana pasada, la tasa de cambio cayó a mínimos desde 2021. Foto: Getty Images

La incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local, las elecciones presidenciales y las emisiones de deuda del Gobierno incidirán en la volatilidad del precio del dólar en los próximos meses.

De acuerdo con un análisis de Bancolombia, durante mayo, el peso colombiano se depreció 1,5 por ciento mensual y cerró en 3.689,50 pesos. Este desempeño estuvo en línea con la caída del precio del crudo y la incertidumbre tanto global como local. En ese mes, la tasa de cambio fluctuó entre 3.613 y 3.820 pesos, “lo que dio cuenta de una elevada volatilidad”.

“La volatilidad fue notoria en el mes previo a las elecciones presidenciales, periodo en el cual las encuestas marcaron el sentimiento del mercado. Además, las compras de dólares por parte del Gobierno ejercieron presiones alcistas en algunas jornadas, mientras que, en otras, la oferta de divisas del off-shore generó presiones a la baja”, señala el informe.

Después de la primera vuelta en las elecciones presidenciales, en las que Abelardo de la Espriella venció a Iván Cepeda, esta entidad financiera, en un análisis, advierte que el peso colombiano se apreció un 2,7 % y cerró en 3.590,75 pesos el viernes pasado, ante una menor prima de riesgo, el aumento del precio del crudo y una oferta de divisas por parte de inversionistas extranjeros e intermediarios del mercado cambiario.

Un estudio de Corficolombiana afirma que la semana pasada, la tasa de cambio cayó a mínimos desde 2021, mientras que las tasas de los TES en tasa fija bajaron en promedio 106 puntos básicos y la prima de riesgo disminuyó 43 puntos básicos. Los activos colombianos ya habrían incorporado la mayor parte del impacto electoral y anticipan que el dólar se mantendrá entre 3.500 y 3.700 pesos en las próximas semanas.

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Bancolombia anticipa que en junio el precio del dólar en Colombia se ubicará entre 3.500 y 4.000 pesos, en un contexto de elevada incertidumbre local. Y agrega: “Un cambio de gobierno podría ampliar la corrección del peso colombiano, con un rango entre 3.500 y 3.650 pesos. Por el contrario, la victoria de un candidato que represente la continuidad de la ideología del gobierno actual podría llevar la tasa de cambio a un rango entre 3.800 y 4.000 pesos”.

Finalmente, afirma que persisten riesgos al alza asociados con el deterioro de las finanzas públicas y el aumento de la prima de riesgo. Pero también hay riesgos a la baja vinculados al carry trade —una estrategia de inversión en la que un inversor se endeuda en una moneda con una tasa de interés baja para invertir en activos denominados en una moneda con una tasa de interés más alta— ante la posibilidad de que el Banco de la República retome los incrementos de la tasa de interés en la reunión de junio.