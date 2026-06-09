Dólar cayó en Colombia: así se mueve este 9 de junio

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que benefició el bolsillo de los colombianos que negocian con productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy, 9 de junio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.569, lo que significó una reducción de $19 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que fue de $3.588.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $11, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.580.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.595, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.565. El promedio cotizado se encuentra en $3.581.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,225 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 757,107.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,14 %, llegando a las 99,882 unidades.

Así se mueve la divisa en el mercado. Foto: Getty Images

El mercado inmobiliario de EE. UU. repunta en mayo

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos aumentaron en mayo por encima de lo previsto por los analistas, impulsadas en parte por condiciones de financiación más favorables que hace un año, indicaron el martes datos del sector.

Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), las operaciones crecieron un 3,2 % interanual, alcanzando una tasa anual ajustada estacionalmente de 4,2 millones de unidades, el nivel más alto en lo que va del año.

El economista jefe de la NAR, Lawrence Yun, destacó que una mejora en la asequibilidad favorece la actividad del mercado.

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“Aunque las tasas hipotecarias han subido en comparación con principios de año, siguen siendo más bajas que hace un año y están esencialmente en el promedio histórico de largo plazo”, añadió en un comunicado.

A fines de mayo, la hipoteca a tasa fija a 30 años, la más utilizada, rondaba el 6,5 %. Esto está por encima de los niveles de los últimos meses, pero por debajo del 6,9 % registrado en mayo de 2025.

El mercado inmobiliario suele dinamizarse en primavera, cuando aumentan las mudanzas y la actividad de compra. Este impulso también se vio reflejado en una mayor oferta: el número de viviendas disponibles creció el 3,3 %, hasta unos 1,55 millones.

El mercado inmobiliario de EE.UU. repunta en mayo. Foto: Adobe Stock

El precio mediano de venta de las viviendas de segunda mano subió un 1,3 %, hasta 429.300 dólares, su nivel más alto desde mediados de 2025, según datos de la NAR.