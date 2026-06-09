Con 6 millones de usuarios, el mercado cripto se convierte en desafío para el próximo presidente

Las criptomonedas dejaron de ser un fenómeno marginal en Colombia. Lo que comenzó como una alternativa utilizada por inversionistas especializados hoy hace parte de las finanzas cotidianas de millones de personas que las utilizan para ahorrar, recibir remesas, protegerse de la volatilidad cambiaria o realizar transacciones digitales. Sin embargo, el crecimiento del mercado sigue avanzando más rápido que la regulación.

Bitcoin sigue en desplome este 9 de junio: analistas advierten que podría bajar hasta los US$35.000

De acuerdo con un análisis de la fintech Vurelo App, actualmente 6 millones de colombianos utilizan criptomonedas, mientras que entre julio de 2024 y junio de 2025 el país registró movimientos por US$44.200 millones en criptoactivos, cifra que ubica a Colombia en el quinto lugar de América Latina, detrás de Brasil, Argentina, México y Venezuela, según datos de Chainalysis.

El crecimiento ocurre en medio de un escenario regulatorio incompleto. Según el informe, uno de los principales desafíos para el próximo gobierno será avanzar en una legislación que establezca reglas claras para plataformas, usuarios y operadores del ecosistema.

Aunque distintos proyectos han sido discutidos en el Congreso durante los últimos años, ninguno ha logrado convertirse en ley. La propuesta más reciente, presentada en marzo de 2026, contempla 16 artículos relacionados con supervisión, tributación y prevención del lavado de activos.

Otro reto está relacionado con la protección de los usuarios. El país continúa enfrentando casos de estafas, esquemas piramidales y falsas promesas de inversión asociadas al mundo cripto. Para la industria, la ausencia de reglas claras facilita que personas sin experiencia terminen entregando recursos a plataformas o esquemas fraudulentos que ofrecen rentabilidades imposibles de sostener.

Activos digitales: ¿los afecta el conflicto entre Estados Unidos e Irán? Así se han comportado este año

La tributación también comienza a ganar protagonismo. Con la Resolución 000240 de diciembre de 2025, la DIAN obligó a las plataformas de criptoactivos a reportar operaciones y usuarios bajo estándares internacionales de la OCDE.

Las stablecoins continúan ganando participación dentro del mercado local. Foto: Getty Images/iStockphoto

La norma contempla sanciones que pueden llegar hasta el 1 % del valor de las operaciones no reportadas, mientras los primeros reportes comenzaron a entregarse durante 2026.

También se destaca además el crecimiento de las llamadas stablecoins, criptomonedas vinculadas al dólar. Según Chainalysis, más de la mitad de las compras de cripto realizadas por colombianos con pesos terminan en este tipo de activos digitales, fenómeno que algunos analistas denominan “dolarización digital”.

El comportamiento coincide con un contexto donde la inflación anual se ubicó en 5,6 % en marzo de 2026, todavía por encima de la meta del Banco de la República.

Participación femenina en cripto crece en Colombia y supera promedio global

Las remesas también impulsan esta transformación. Colombia recibió US$13.098 millones en remesas durante 2025, un crecimiento de 10,6 % frente al año anterior, equivalente a cerca del 3 % del PIB, lo que ha favorecido el uso de herramientas digitales para transferir recursos de manera más rápida y económica.

El debate ya no gira únicamente alrededor de Bitcoin o de la especulación financiera. Hoy involucra millones de usuarios, miles de millones de dólares en transacciones y decisiones regulatorias que definirán cómo se integrarán los activos digitales al sistema financiero colombiano durante los próximos años.