Participación femenina en cripto crece en Colombia y supera promedio global

El acceso de las mujeres a los activos digitales en Colombia muestra una tendencia creciente, aunque todavía enfrenta brechas frente a la participación masculina.

Así lo evidencia un análisis de Wenia, plataforma de activos digitales de Grupo Cibest, que señala que actualmente el 27% de sus usuarios son mujeres, una cifra que ha venido aumentando de forma sostenida en los últimos años.

El crecimiento resulta relevante en un contexto global donde la participación femenina en este tipo de mercados sigue siendo limitada. Según datos de McKinsey citados por la compañía, solo el 16% de los usuarios de criptoactivos en el mundo son mujeres, lo que ubica el caso colombiano por encima del promedio internacional.

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La evolución dentro de la plataforma también refleja un cambio progresivo. En sus inicios, la participación femenina era del 17%, pasó al 22% en 2024 y alcanzó el 27% en 2025.

Este comportamiento sugiere un mayor interés de las mujeres por explorar alternativas de inversión distintas a los instrumentos tradicionales, en medio de un entorno financiero cada vez más digitalizado.

En cuanto a los tipos de activos, el comportamiento de las usuarias muestra una combinación entre estrategias de estabilidad y búsqueda de rentabilidad. El 29% ha optado por dólares digitales, priorizando protección frente a la inflación, mientras que el 21% ha realizado transacciones con Bitcoin, lo que sugiere una visión de largo plazo.

Por su parte, el 11% ha operado con SOL, un activo asociado a transacciones más rápidas, lo que evidencia interés en oportunidades de corto plazo.

Otros usos también reflejan la diversificación del portafolio. Un 13% de las usuarias ha utilizado herramientas para recibir pagos internacionales, lo que indica una mayor integración con economías digitales globales.

Además, un 15% mantiene activos bloqueados para generar rendimientos, lo que apunta a estrategias más disciplinadas de ahorro.

“Más allá de los porcentajes, lo que vemos en los últimos años es una transformación en la relación de las mujeres con los activos digitales.”, señaló Angélica Mancilla, CMO de Wenia, al destacar que el interés va más allá de la inversión puntual y se extiende hacia el entendimiento del ecosistema.

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A pesar del avance, la participación femenina sigue siendo minoritaria, lo que evidencia que persisten barreras en términos de acceso, educación financiera y confianza en este tipo de instrumentos.

Las mujeres priorizan activos como dólares digitales y Bitcoin. Foto: Getty Images

Los datos muestran un mercado en expansión que empieza a diversificarse en términos de género, aunque con el reto de cerrar brechas y consolidar una mayor inclusión en el uso de activos digitales.