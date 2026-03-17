La ciudad de Cali ha sido el epicentro de un importante proyecto que cuenta con cooperación internacional, con el cual se ha logrado la llegada de recursos para fortalecer el acceso a vivienda y empleo de mujeres migrantes.

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El pasado 16 de marzo se llevó a cabo un evento que contó con la presencia del alcalde de Cali, Alejandro Éder, y de las mujeres que han sido beneficiadas por el proyecto “Mujeres Echando Raíces” (MERA), el cual es financiado por la Agencia de Cooperación Francesa (AFD).

Toda esta iniciativa se ha podido realizar gracias a la articulación entre la Agencia Francesa, por medio de Expertise France, junto con la Alcaldía de Cali, ProPacífico, FuPAD y la Fundación SIDOC.

Alcalde de Cali asistió a un evento donde se visitaron distintos mejoramientos de vivienda. Foto: Alcaldía de Cali

En el evento realizado el 16 de marzo se hizo un recorrido por algunos de los mejoramientos de vivienda. De acuerdo con lo dicho por Éder: “Entre los beneficios están el mejoramiento de vivienda para mujeres arrendatarias; el apoyo con el arrendamiento también para mujeres migrantes; y hay un gran componente que es dotar Casa Matria de Oriente y seguir apoyando el sistema ‘Cuidarte’”.

Además, el alcalde insistió en la ayuda internacional que se ha recibido, diciendo: “Todos estos recursos son gracias a la internacionalización que proyectamos desde la campaña y que hoy estamos volviendo realidad. Vamos a seguir trayendo recursos internacionales para Cali”.

¿Qué es Mujeres Echando Raíces?

Es un proyecto que busca ayudar a que las mujeres puedan tener acceso a viviendas dignas en alquiler, siendo este un pilar de suma importancia para que puedan establecer bases sólidas y así reconstruir su proyecto de vida, mejorando de manera significativa la calidad de vida de distintas familias.

Entre las ayudas contempladas en el proyecto se encuentran subsidios de arrendamiento, mejoramientos locativos y también kits de habitabilidad, estos últimos entendidos como elementos para amoblar el hogar.

Proyecto Mujeres Echando Raíces Foto: Alcaldía de Cali

Yutzeli Alejandra León, en un testimonio recogido por la Alcaldía, mencionó que: “A través de MERA, Fundación SIDOC y Expertise France, me hicieron el mejoramiento del apartamento: estuco, pintura, me arreglaron el cableado y ventanas. Fue una experiencia muy bonita: gracias a todos por la ayuda. Todo fue muy bueno”.

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Este proyecto tiene un carácter transversal que también incluye distintos procesos formativos para que las mujeres puedan acceder de manera más fácil a un empleo. Entre las áreas de formación se encuentran marketing digital, call center y producción.