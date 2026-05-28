El macabro hallazgo de un costal reveló el trágico final de Marcela Gómez Sepúlveda en Cali

Hay consternación e indignación en Cali tras conocerse el asesinato de Marcela Gómez Sepúlveda, una joven de 26 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 21 de mayo.

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El caso empezó a generar preocupación luego de que circulara la ficha de búsqueda emitida por el CTI de la Fiscalía, en la que se indicaba que la mujer había sido vista por última vez saliendo de su casa sobre las 10:58 p. m. en circunstancias que aún son materia de investigación.

En medio de la conmoción por el crimen, la Personería Distrital de Santiago de Cali emitió un pronunciamiento oficial rechazando lo ocurrido y pidiendo celeridad en las investigaciones para esclarecer los hechos y judicializar a los responsables.

“La Personería Distrital de Santiago de Cali expresa su más enérgico rechazo y profunda consternación por el asesinato de Marcela Gómez Sepúlveda”, señaló la entidad a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Asimismo, el organismo hizo un llamado a las autoridades competentes para que el caso sea investigado “con total transparencia”, garantizando verdad, justicia y reparación para la familia de la víctima.

“La violencia contra las mujeres no puede ser normalizada ni tolerada. Como Ministerio Público, continuaremos vigilantes para que este caso no quede en la impunidad”, agregó la Personería.

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Aunque por ahora las autoridades no han entregado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el crimen, el caso encendió las alarmas de las autoridades por la violencia que golpea a Cali.

De hecho, en redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos relacionados con el hecho y un factor que llama mucho la atención es que el costal con el cuerpo de la joven fue abandonado en una vía principal, exactamente en el separador de la calle 70, a la altura del barrio La Rivera, entre carreras 1J y 1H, frente a la estación del MÍO, al nororiente de la ciudad.

El asesinato de Marcela Gómez Sepúlveda ha generado múltiples reacciones de rechazo y mensajes de solidaridad hacia sus familiares y seres queridos, quienes ahora piden justicia por la joven de 26 años.

🚨 Identificaron a Marcela Gómez Sepúlveda, de 26 años, como la mujer hallada sin vida dentro de un costal en el norte de #Cali.



La joven estaba desaparecida desde el 21 de mayo. Autoridades investigan los móviles del crimen. pic.twitter.com/OVtkjgMnrW — Magazín Pacífico (@magazinpacifico) May 28, 2026