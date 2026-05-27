“Ministro, serénese”: así fue el choque entre el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y el ministro de Educación, Daniel Rojas

Un nuevo choque político se presentó entre el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y el ministro de Educación, Daniel Rojas, por el avance del proyecto de la Universidad del Oriente o Multicampus Universitario del Oriente, una iniciativa que busca ampliar el acceso a educación superior pública para miles de jóvenes del oriente de la capital vallecaucana.

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La controversia comenzó luego de que el ministro Rojas publicara un mensaje en redes sociales en el que acusó al mandatario caleño de “mentirle a la ciudadanía” y de intentar atribuirse logros del Gobierno nacional en medio del ambiente preelectoral.

“Aquí un mensaje al alcalde de Cali, Alejandro Eder, para que deje de mentirle a la ciudadanía y de atribuirse logros del Gobierno del presidente Gustavo Petro en plena época electoral”, escribió el ministro.

En el mismo pronunciamiento, Rojas aseguró que el Gobierno nacional ya tiene asegurados los recursos para la primera fase del proyecto universitario, aunque afirmó que la obra no ha iniciado porque la Alcaldía de Cali aún no ha entregado el lote requerido para la construcción del campus.

Daniel Rojas ministro de Educación Foto: Presidencia

“El Gobierno nacional ya tiene asegurados los recursos para la primera fase del proyecto, pero la obra no ha iniciado porque la Alcaldía no ha entregado el lote a las instituciones de educación superior públicas”, señaló el funcionario.

El ministro también destacó avances impulsados desde el Ejecutivo en materia de cobertura educativa para jóvenes caleños. Según indicó, el Ministerio de Educación financia actualmente el inicio de programas de educación superior en el colegio Nuevo Latir, donde funcionan 130 cupos y tres programas académicos.

Rojas añadió que para el segundo semestre de 2026 se proyectan nueve programas y más de 500 cupos. Además, mencionó la compra de infraestructura para el Multicampus Universitario de la Ladera y la reciente entrega de un edificio inteligente para la Institución Universitaria Antonio José Camacho en Yumbo.

“Alcalde, lo invito a dejar el sectarismo a un lado y a no truncarle el sueño de acceder a la educación superior a miles de jóvenes caleños”, expresó el ministro en su declaración pública.

Horas después, el alcalde Alejandro Eder respondió de manera contundente y rechazó las afirmaciones del ministro. En un mensaje también divulgado públicamente, el mandatario local pidió respeto institucional y defendió el trabajo adelantado por la Alcaldía en el proyecto universitario.

“Ministro, serénese. Los hechos no necesitan agresiones ni gritos”, afirmó Eder al inicio de su respuesta.

El alcalde sostuvo que la administración distrital ha trabajado de manera articulada con el equipo técnico del Ministerio de Educación durante cerca de dos años para sacar adelante la Universidad del Oriente y aseguró que ya existe un lote identificado para el proyecto.

“Llevamos cerca de dos años trabajando en mesas técnicas con el equipo del Ministerio de Educación para sacar adelante la Universidad de Oriente. Segundo, ya tenemos identificado un lote. Después de ver varias opciones ya está seleccionado”, manifestó.

Eder explicó además que actualmente se adelantan revisiones técnicas, ambientales y urbanísticas junto a Emcali y otras dependencias distritales para viabilizar el terreno escogido.

“Estamos trabajando con Emcali y las demás dependencias de la Alcaldía para viabilizarlo. Y la Universidad de Oriente será una realidad porque es una prioridad de mi administración”, expresó el alcalde.

En su respuesta, el mandatario caleño también cuestionó el tono utilizado por el ministro y pidió respeto por la institucionalidad local.

“Yo respeto su cargo y exijo que usted respete el mío. Los hechos no van para sus agresiones y su grosería”, afirmó.

El alcalde también hizo referencia al tiempo restante del actual Gobierno nacional y aseguró que su administración continuará trabajando en el proyecto más allá del actual periodo ministerial.

“A usted le quedan tres meses. Entiendo su afán. Pero aquí nosotros seguimos trabajando y seguiremos trabajando por este sueño de los caleños”, concluyó Eder.

La discusión entre ambos funcionarios ocurre en medio de un debate nacional sobre la ampliación de la educación pública superior y la necesidad de fortalecer la cobertura universitaria en sectores históricamente excluidos como el oriente de Cali, una de las zonas con mayores índices de pobreza y desigualdad de la ciudad.

El proyecto de la Universidad del Oriente ha sido presentado como una de las principales apuestas para ampliar oportunidades educativas en la capital del Valle del Cauca. Durante años, organizaciones sociales, líderes comunitarios y sectores académicos han insistido en la necesidad de crear infraestructura universitaria pública en esa zona de la ciudad para reducir brechas de acceso a educación superior.